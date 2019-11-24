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Son Dakika Spor U19'da Yeşilyurt Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği şampiyon - Son Dakika Spor

U19'da Yeşilyurt Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği şampiyon

6 saat önce

2019-2020 Futbol sezonu, U19 1. Küme ligi playoff müsabakaları ile tamamlandı.

U19'da Yeşilyurt Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği şampiyon, System.String[]

2019-2020 Futbol sezonu, U19 1. Küme ligi playoff müsabakaları ile tamamlandı.


Play-off'ta şampiyonluk için A Grubu'nun lideri Arguvan Belediye spor, B Grubu'nun lideri Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve C Grubu'nun lideri Kale Gençlerbirliği yarıştı.


Play-off grubunda ilk maç Kale Gençlerbirliği ile Arguvan Belediyespor arasında oynandı. Kale Gençlerbirliği mücadeleyi 4-0 kazandı.


Play-off'ta ikinci maç ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği arasında oynandı. Kale Gençlerbirliği, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 6 puanla zirvede yer alarak şampiyonluğunu ilan etti.


Play-off'ta üçüncü maç ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Arguvan Belediye spor arasında oynandı. Malatya Yeşilyurt Belediye spor karşılaşmayı 3-0 alarak playof'u ikinci sırada tamamladı.


Şampiyon olan takımlara kupalarını takdim eden M.A.S.K.F. Genel Sekreteri ve Futbol il temsilcisi Kahraman Fırat, "Öncelikle 21 takımın mücadele ettiği ligimizde çekişmeli ve fair play içerisinde geçen müsabakalarda mücadele eden tüm takımları tebrik ederim. Play-off müsabakalarına katılan Arguvan Belediye spor ile ligi şampiyon olarak tamamlayarak U-19 Türkiye şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanan Kale Gençlerbirliği spor ve Malatya Yeşilyurt Belediye spor takımlarını başarılarından dolayı M.A.S.K.F. Yönetim Kurulu adına tebrik ederek başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Gençlerbirliği, Kale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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