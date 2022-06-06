UAEA: İran, Ajansa bildirilmeyen nükleer bulgulara yönelik tatmin edici yanıtlar vermeli

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın Ajansa bildirmediği 3 yerde tespit edilen nükleer bulgulara ilişkin yaptığı açıklamanın tatmin edici olmadığını kaydederek,"İran'la çalışmaya devam etmek durumundayız. İran'dan aldığımız yanıtlar tatmin edici ya da yeterli değil. Bu şekilde ilerleme kaydedemeyiz." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da UAEA Yönetim Kurulu toplantısının ardından Grossi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Grossi, Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde İsrail'e yaptığı ziyaretin herhangi bir mesaj içermediğini, UAEA Başkanı olarak herkesle görüştüğünü söyledi.

İsrail açıklaması

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin her fırsatta çeşitli açıklamalarda bulunan İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olmadığına ilişkin eleştirilere değinen Grossi, İsrail dahil bütün ülkelerin söz konusu anlaşmaya taraf olması gerektiğini, ancak UAEA Başkanı olarak herhangi bir ülkeyi imza atmaya zorlayacak durumda olmadığını kaydetti.

İran tarafından ajansa bildirilmeyen 3 yerde tespit edilen nükleer bulgulara ilişkin Tahran'ın yaptığı açıklamaların beklentilerini karşılamadığını ifade eden Grossi, "İran'la çalışmaya devam etmek durumundayız. İran'dan aldığımız yanıtlar tatmin edici ya da yeterli değil. Bu şekilde ilerleme kaydedemeyiz. İran'ın çok önemli ve kapsamlı bir nükleer programı var ve bizimle çalışmak durumundalar ancak verdikleri yanıtlar sorgulanıyor. Şüpheler var, boşluklar var, bunlar çok önemli hususlar. Bence kendi çıkarları için bu şüpheleri gidermeleri gerekiyor. Ancak bu şekilde devam edilebilir, açıkça ifade etmek gerekirse bunun dışında başka bir yol yok." görüşünü paylaştı.

Yönetim Kurulunda İran'a yönelik karar görüşülecek

Grossi, Yönetim Kurulunda İran'a yönelik bir karar alınıp alınmamasına üye ülkelerin karar vereceğini belirterek, İran ve Ajans arasındaki iş birliğinin azalmasının kimsenin arzulayacağı bir durum olmayacağını ancak olası bir kararın mevcut sorunların çözüme kavuşturulması için daha fazla çalışılmasını teşvik edici bir uyarı olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Kore'de nükleer hareketlilik

Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine de değinen Grossi, Punggye-ri Nükleer Tesisindeki tünellerden birinin nükleer test için hazırlık kapsamında yeniden açıldığını gözlemlediklerini belirtti. Grossi, bu yönde yapılacak bir testin BMGK kararlarına aykırı olduğu gibi ciddi kaygılara yol açacağını söyledi.

Grossi, Yongbyon nükleer tesisinde de faaliyetlerin sürdüğünü, bazı yapıların tamamlanırken yeni inşaatların başladığının tespit edildiğini kaydederek, Kuzey Kore'nin nükleer programını sürdürmesinin BMGK kararlarını açıkça ihlal ettiğine dikkati çekti.

Bu ülkeye Ajansla iş birliği yapması çağrısında bulunan Grossi, bu ülkenin nükleer faaliyetlerinin gözlemlenmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.