Uber 23 Nisan'da çocuklara 10 bin kitap dağıtacak - Son Dakika
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Uber 23 Nisan'da çocuklara 10 bin kitap dağıtacak

18.04.2022 11:47
Uber 23 Nisan'da çocuklara 10 bin kitap dağıtacak

Teknoloji platformu Uber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Can Yayınlarının 3 kitaptan oluşan dünya klasikleri çocuk kitap setini kullanıcılarına hediye edeceğini duyurdu.

Teknoloji platformu Uber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Can Yayınlarının 3 kitaptan oluşan dünya klasikleri çocuk kitap setini kullanıcılarına hediye edeceğini duyurdu.

Uber kullanıcıları, uygulamada 23 Nisan Cumartesi gününe özel olarak çıkacak olan Uber23Nisan'ı çağırarak, Uber sarı taksiler aracılığıyla Can Yayınlarından Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens, Samed Behrengi'nin Küçük Kara Balık ve Roald Dahl'ın Yaman Tilki kitaplarından oluşan üç kitaplık dünya çocuk klasikleri setini çocuklar için çağırabilecekler.

Çocukların kitap okumasını teşvik etmeyi hedefleyen Uber, toplam 10.000 adet dünya edebiyatı çocuk klasiğini sarı taksiler ile ücretsiz olarak çocuklara dağıtacak.

Kampanya İstanbul'da ve 23 Nisan Cumartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında uygulama içinden çağrı yapmaya açık olacak. Uber23Nisan talebi o an kullanıcının en yakınındaki müsait olan Uber Sarı Taksi'lere yönlendirilecek ve belirtilen saatlerde 10.000 kitap stoğu tamamlanana kadar devam edecek.

ÇOCUKLARIN KİTAP SEVGİSİNİN PEKİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da İstanbul'da ilk defa gerçekleştirdiğimiz çocuklara dünya klasikleri kampanyamızı, aldığımız olumlu geri bildirimler ve yoğun istek üzerine bu yıl da tekrar hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukların kitap sevgisini pekiştirmek adına geliştirdiğimiz ve İstanbul'a özel Uber 23 Nisan kutlamasının sevilen bir hediye olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Can Yayınları Genel Müdürü Ali Granit ise "23 Nisan'da çocuklarımıza verilebilecek en güzel hediye hiç kuşkusuz kitap. 23 Nisan'da çocuklarımızı Can Yayınları kitaplarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu yaparken de yayınevimizin çağı yakalamasından ve dünya çapındaki bir uygulama olan Uber'le bu kampanyayı gerçekleştirmekten ayrıca çok memnunuz" diye konuştu.

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Uber23Nisan kampanyasından yalnızca 23 Nisan 2022 Cumartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında yararlanılabilecek. Diğer indirim veya promosyonlarla birleştirilemez. Uber, gerekli gördüğü hallerde kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar. Uber23Nisan için verilen siparişler UberTaksi kullanan sarı taksilerle ulaştırılacaktır" denildi.


Uber 23 Nisan'da çocuklara 10 bin kitap dağıtacak
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uber 23 Nisan'da çocuklara 10 bin kitap dağıtacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uber 23 Nisan'da çocuklara 10 bin kitap dağıtacak - Son Dakika
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