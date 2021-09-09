Uber'den ücretsiz aşı yolculuğu eylül sonuna kadar devam edecek - Son Dakika

Uber, Türkiye'de mayıs ayında başlattığı aşı hastanelerine ücretsiz yolculuk kampanyasını kullanıcıların devam eden yoğun ilgisi üzerine eylül ayının sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Uber'in başlattığı UberAşı kampanyası çerçevesinde uygulamayı kullananlar İstanbul, Ankara ve İzmir'deki özel ve devlet hastanelerinde bulunan aşı merkezlerine hem birinci hem de ikinci doz için gidiş dönüş olmak üzere toplam dört kez ücretsiz yolculuk yapabileceği duyuruldu.

UBERAŞI koduyla yolculuk başına 40 liraya kadar geçerli olan kampanyadan kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınınızın Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için faydalanılabileceği belirtildi.

HEDEFİMİZE KISA SÜREDE ULAŞTIK

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Bu özel projemiz için toplam 1 milyon lira bütçe ayırarak, aşı hastanelerine ücretsiz yolculuk imkanı sunmayı hedeflemiştik ve hedefimize kısa sürede ulaştık. Bu projeyle Türkiye'deki aşılama sürecine biz de bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Devam etmekte olan talep üzerine, kampanyamıza ek bütçe ayırmaya ve devam ettirmeye karar verdik. Türkiye'nin aşılama sürecine desteğimizi sürdürmek amacıyla kampanyamızı eylül sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.