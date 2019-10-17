Ankara- Ağrı uçuşunu yapan uçakta epilepsi nöbeti geçiren bebek için uçuş ekibi seferber oldu.



Ankara Esenboğa Havalimanından saat 15.50'de havalanan TK 7094 sefer sayılı uçakta kalkıştan bir süre sonra bir bebek aniden rahatsızlandı. Epilepsi nöbeti geçiren bebek için uçuş ekibi seferber olurken, uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta bulunan bir doktor bebeğe ilk müdahaleyi yaparken, bebek uzun süre kendine gelemedi.



Bebeğin annesi ve doktor ön koltuğa alınırken, bebek doktor nezaretinde Ağrı'ya getirildi. Uçağın alana inmesi ile 112 acil ekipleri havalimanında hazır bekletilirken, iner inmez bebek ve annesi Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI