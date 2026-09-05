Uçakta ortalığı birbirine kattı! Saldırgan yolcuyu koli bandıyla koltuğa bağladılar - Son Dakika
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Uçakta ortalığı birbirine kattı! Saldırgan yolcuyu koli bandıyla koltuğa bağladılar

Uçakta ortalığı birbirine kattı! Saldırgan yolcuyu koli bandıyla koltuğa bağladılar
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ABD'de yolcu uçağında taşkınlık çıkaran bir kişi, alışılmadık bir yöntemle kontrol altına alındı. Çevresindeki yolculara saldırdığı belirtilen saldırgan, önce plastik kelepçeyle etkisiz hale getirildi, ardından daha fazla direnmemesi için koli bandıyla koltuğa bağlandı. Olayın ardından uçak acil iniş için Baltimore'a yönlendirildi.

ABD'de Dallas Fort Worth'tan Newark'a gitmek üzere havalanan American Airlines uçağında bir yolcunun çıkardığı olay paniğe neden oldu. Uçuş sırasında çevresindeki yolculara saldırdığı ve taşkınlık çıkardığı belirtilen kişi, önce plastik kelepçeyle etkisiz hale getirildi, ardından uçak acil inişe yönlendirilirken koli bandıyla koltuğa bağlandı.

UÇUŞ SIRASINDA BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI

American Airlines'ın 618 sefer sayılı uçağı Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'ndan Newark'a doğru ilerlerken kabin içinde hareketli dakikalar yaşandı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçuş ekibinin bir yolcunun çıkardığı olay nedeniyle bildirimde bulunduğunu açıkladı.

CNN'e konuşan yolcular Richard Olenick ve Juan Mejia'nın aktardığına göre, uçuşun yarısından fazlası tamamlandığı sırada birinci sınıf bölümünün birkaç sıra gerisinde oturan yolcu agresif davranışlar sergilemeye başladı.

ÖNCE YOLCULARA SALDIRDI

İddiaya göre kabin görevlisinin müdahale etmeye çalıştığı yolcu giderek daha da öfkelendi. Önce yanında bulunan bir yolcuya, ardından kendisini durdurmaya çalışan bir kadına vurduğu belirtildi.

Olayın büyümesi üzerine emekli New Jersey polis memuru Juan Mejia müdahale etmek için ayağa kalktı. Richard Olenick de Mejia'nın ardından olaya dahil oldu.

Yolcunun küfürler savurduğunu ve ırkçı ile homofobik ifadeler kullandığını belirten iki yolcu, kabin görevlisinin kendilerine ve üçüncü bir kişiye plastik kelepçe verdiğini söyledi.

KELEPÇE YETMEDİ, KOLİ BANDINA BAŞVURDULAR

Üç kişi, direnen ve “Bırakın beni” diye bağırdığı belirtilen yolcunun ellerini plastik kelepçeyle bağladı. Ancak yolcunun direnişi devam etti.

İddiaya göre şüpheli daha sonra Mejia'yı ısırdı, Olenick'i de ısırmaya çalıştı. Bunun üzerine kabin görevlisinin verdiği koli bandı kullanılarak yolcu koltuğuna sabitlendi.

Olenick, yolcunun nefes almasını engellememek için ağzının bantlanmadığını söyledi.

Uçakta ortalığı birbirine kattı! Saldırgan yolcuyu koli bandıyla koltuğa bağladılar

UÇAK ACİL İNİŞ İÇİN BALTIMORE'A YÖNLENDİRİLDİ

Yolcunun koltuğa bağlanmasına rağmen direnmeye devam ettiği belirtildi. Olenick, uygulamanın kişinin hareket kabiliyetini büyük ölçüde kısıtladığını ancak tamamen sakinleşmesini sağlamadığını ifade etti.

Uçak daha sonra Maryland'deki Baltimore'a acil iniş yapmak üzere yönlendirildi. Olenick, inişe kadar geçen yaklaşık 15 dakikalık sürede koltuğa bağlanan yolcunun kucağında oturarak yeniden saldırmasını engellemeye çalıştığını anlattı.

AMERICAN AIRLINES: ŞİDDETE MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ

American Airlines olayın ardından yaptığı açıklamada yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Şirket, uçuş ekibinin gösterdiği profesyonelliğe ve diğer yolcuların anlayışına teşekkür ederken, uçakta şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermediklerini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Plastik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Uçak Uçakta ortalığı birbirine kattı! Saldırgan yolcuyu koli bandıyla koltuğa bağladılar - Son Dakika

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