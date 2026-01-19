UCI Başkanı'ndan Bisiklet Turu'na Övgü - Son Dakika
UCI Başkanı'ndan Bisiklet Turu'na Övgü

19.01.2026 10:29
David Lappartient, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu dünya tur takviminin en önemli yarışı olarak değerlendirdi.

ULUSLARARASI Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, en başarılı organizasyonlardan biri. Ben buna sadece şaşırarak bakmıyorum; iki kez bu organizasyona katılma fırsatım oldu. Sporcuların gelişimi açısından dünya tur takviminin en önemli yarışlarından biri" dedi.

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi kapsamında Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da gerçekleştirilen kongrede 12 Balkan ülkesinin bir araya geldiğini belirten Lappartient, organizasyonun bölgesel iş birliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu'na da ayrı bir parantez açan Lappartient, "Burada 12 Balkan ülkesinin başkanları var. Ben öncelikle Emin Müftüoğlu'nu tebrik ederek başlamak istiyorum. Biz Balkan ülkelerinin gelişimini nasıl destekleyebiliriz, bunları görüşeceğiz" dedi.

'TEKRAR KATILMAYI VE YERİNDE GÖZLEMLEMEYİ İSTİYORUM'

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan UCI Başkanı, organizasyonun dünya bisiklet takvimindeki yerine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, en başarılı organizasyonlardan biri. Ben buna sadece şaşırarak bakmıyorum; iki kez bu organizasyona katılma fırsatım oldu. Sporcuların gelişimi açısından dünya tur takviminin en önemli yarışlarından biri. Önümüzdeki yıllarda da tekrar katılmayı ve yerinde gözlemlemeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BİSİKLET ALTYAPISINA YATIRIM YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Bisiklet altyapısının olimpik hedefler açısından taşıdığı öneme değinen Lappartient, Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline dikkat çekerek, "Olimpiyata aday olan bir şehrin ve ülkenin bisiklet altyapısına sahip olması çok önemli. Türkiye çok büyük bir ülke ve genç nüfusu oldukça fazla. Bisiklet altyapısına yatırım yapıldığını görüyoruz. Altyapıya yapılan bu yatırımlar, spor yapan insan sayısını da beraberinde getiriyor. Türkiye gibi bir ülke için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'ANCAK BİR ARAYA GELDİKLERİ ZAMAN BALKAN ÜLKELERİ ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR'

Balkan ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapan Lappartient, dayanışma projelerine de değinerek, "Burada 12 ülke var. Bu ülkelerin bütçeleri ve büyüklükleri, bu projeleri tek başına hayata geçirmeye yeterli olmayabilir. Ancak bir araya geldikleri zaman Balkan ülkeleri çok güzel işler yapıyor. Biz de hem Avrupa Bisiklet Birliği hem de UCI dayanışma fonlarıyla bu ülkelerin gelişimine destek veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Dünya, Spor, Son Dakika

