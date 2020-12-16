Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Proje Çalıştayı - Son Dakika

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Proje Çalıştayı

16.12.2020 13:17
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Proje Çalıştayı, System.String[]

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), OSTİM ve TÜBİTAK desteğiyle başlatılan Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi kapsamında geliştirilen ürünlere ve uygulamalara yenileri ekleniyor.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), OSTİM ve TÜBİTAK desteğiyle başlatılan Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi kapsamında geliştirilen ürünlere ve uygulamalara yenileri ekleniyor. Proje kapsamında düzenlenen çalıştayda, bu alanda yürütülen çalışmalar masaya yatırılırken, 5G demoları yapıldı ve Anadolu Yakası Yuşa Tepesi'ndeki 5G Baz İstasyonu Radyolink'i ile Avrupa Yakası'nda bulunan İTÜ Teknokent'e bağlanılarak 5G üzerinden veri paylaşımı gerçekleştirildi.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi 6'ncı Çalıştayı ve Yürütme Kurulu Toplantısı, HTK, BTK, OSTİM ve TÜBİTAK desteğiyle çevrim içi olarak yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 5G çalışmalarında yerli ve milli teknolojilerin kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yerli 5G teknolojisi altyapısı kurmadan 5G'ye geçemeyiz." sözlerini hatırlattı.

Bu yolda konulan hedeflere dikkati çeken Sayan, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olarak 5G ve ötesi teknolojilere yerli ve milli ürünlerle geçen ilk ülkeler arasında yer alma hedefimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizmiş olduğu bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz de ülke olarak, 2023 vizyonumuzda yer alan, bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen bir Türkiye hedefi doğrultusunda daima insanı esas alan, vatandaşına değer veren bir anlayışla ve Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı sağlamalıyız"

Sayan, HTK üyesi firmalar tarafından yürütülen ve TÜBİTAK Başkanlığınca desteklenen "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında, 5G yeni radyo, 5G çekirdek şebeke, 5G yönetimsel destek yazılımları, 5G sanallaştırma platformu gibi bu teknolojiye özel kritik şebeke donanım ve yazılımlarının yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirildiğini söyledi.

Geliştirilen söz konusu ürünlerle sadece yıllık ortalama 1,6 milyar lira olan ve hacmi her yıl artan iç pazardan pay almanın yanı sıra yerli ürünleri ihraç ederek dış pazarları da hedeflediklerini vurgulayan Sayan, "Dünyada yıllık telekom pazarı büyüklüğünün 200 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Hem 5G teknolojileri hem de 5G'nin dikey sektörlerle etkileşimini iyi değerlendirip bu pastadan payımızı almalı ve böylece ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli ürünler ülkemizin siber uzaydaki güvenliği açısından da önemli"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yerli ve milli olarak geliştirilen ürünlerin başarıya ulaşması ve süreklilik kazanması için mobil işletmecilerine çok iş düştüğünü dile getirdi.

Karagözoğlu, "İşletmecilerimizin bu projede bugüne kadar verdikleri desteği takdirle karşılarken, görevlerinin bitmediğini hatırlatmak istiyorum. Söz konusu ürünlerin geliştirilmesi ve kullanılması sürecini işletmeciliğin bir parçası olarak görmelerini ve bugüne kadarki desteklerinin artarak devam etmesini rica ediyorum." dedi.

İşletmecilerin ürün temininde öncelikle yerli ürünleri kullanmalarının önemine dikkati çeken Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ürünleri geliştirmemiz ve kullanmamız sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda siber uzayda ülkemizin güvenliğinin temini açısından da hayati derecede kritik önem taşıyor. Bu nedenle 4.5G yatırımlarına ilişkin, işletmecilerin şebekelerinde kullanılacak donanım ve yazılım yatırımlarının incelenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslarda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin bir taslak hazırladık ve kamuoyunun görüşlerine sunduk. Gelen görüşleri de dikkate alarak Kurumumuz politikaları çerçevesinde gerekli adımları atacağız."

"Projenin hak ettiği başarıya ulaşacağına inanıyorum"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da HTK'ye üye firmalar ve 3 mobil şebeke operatörün beraberce üstlendiği bu projede şirketlerinin Çekirdek Şebeke, Sanallaştırma Altyapısı, Görev Kritik Sistemler ve Test/Entegrasyon ürün gruplarında görev aldığı bilgisini verdi.

Projenin yürütücülüğü görevinin de bu yıl HAVELSAN'a verildiğini ifade eden Nacar, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin hak ettiği başarıya ulaşacağına inandıklarını dile getirdi.

5G ile veri paylaşımı yapıldı

Konuşmaların ardından Türk Telekom-Ümraniye, Turkcell-Kartal, Vodafone-Maslak, HAVELSAN-Ankara'da yer alan laboratuvarlarda 5G demoları gerçekleştirildi.

Daha sonra İstanbul Anadolu Yakası, Yuşa Tepesi'ndeki 5G Baz İstasyonu Radyolink'i ile Avrupa Yakası'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknokent'e bağlanılarak 5G üzerinden veri paylaşımı yapıldı.

Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, Milli, 5G, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Proje Çalıştayı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı
Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere         
12:02
Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş         
11:29
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 13:25:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Proje Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei