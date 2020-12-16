Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Proje Çalıştayı

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), OSTİM ve TÜBİTAK desteğiyle başlatılan Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi kapsamında geliştirilen ürünlere ve uygulamalara yenileri ekleniyor. Proje kapsamında düzenlenen çalıştayda, bu alanda yürütülen çalışmalar masaya yatırılırken, 5G demoları yapıldı ve Anadolu Yakası Yuşa Tepesi'ndeki 5G Baz İstasyonu Radyolink'i ile Avrupa Yakası'nda bulunan İTÜ Teknokent'e bağlanılarak 5G üzerinden veri paylaşımı gerçekleştirildi.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi 6'ncı Çalıştayı ve Yürütme Kurulu Toplantısı, HTK, BTK, OSTİM ve TÜBİTAK desteğiyle çevrim içi olarak yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 5G çalışmalarında yerli ve milli teknolojilerin kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yerli 5G teknolojisi altyapısı kurmadan 5G'ye geçemeyiz." sözlerini hatırlattı.

Bu yolda konulan hedeflere dikkati çeken Sayan, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olarak 5G ve ötesi teknolojilere yerli ve milli ürünlerle geçen ilk ülkeler arasında yer alma hedefimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizmiş olduğu bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz de ülke olarak, 2023 vizyonumuzda yer alan, bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen bir Türkiye hedefi doğrultusunda daima insanı esas alan, vatandaşına değer veren bir anlayışla ve Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı sağlamalıyız"

Sayan, HTK üyesi firmalar tarafından yürütülen ve TÜBİTAK Başkanlığınca desteklenen "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında, 5G yeni radyo, 5G çekirdek şebeke, 5G yönetimsel destek yazılımları, 5G sanallaştırma platformu gibi bu teknolojiye özel kritik şebeke donanım ve yazılımlarının yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirildiğini söyledi.

Geliştirilen söz konusu ürünlerle sadece yıllık ortalama 1,6 milyar lira olan ve hacmi her yıl artan iç pazardan pay almanın yanı sıra yerli ürünleri ihraç ederek dış pazarları da hedeflediklerini vurgulayan Sayan, "Dünyada yıllık telekom pazarı büyüklüğünün 200 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Hem 5G teknolojileri hem de 5G'nin dikey sektörlerle etkileşimini iyi değerlendirip bu pastadan payımızı almalı ve böylece ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli ürünler ülkemizin siber uzaydaki güvenliği açısından da önemli"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yerli ve milli olarak geliştirilen ürünlerin başarıya ulaşması ve süreklilik kazanması için mobil işletmecilerine çok iş düştüğünü dile getirdi.

Karagözoğlu, "İşletmecilerimizin bu projede bugüne kadar verdikleri desteği takdirle karşılarken, görevlerinin bitmediğini hatırlatmak istiyorum. Söz konusu ürünlerin geliştirilmesi ve kullanılması sürecini işletmeciliğin bir parçası olarak görmelerini ve bugüne kadarki desteklerinin artarak devam etmesini rica ediyorum." dedi.

İşletmecilerin ürün temininde öncelikle yerli ürünleri kullanmalarının önemine dikkati çeken Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ürünleri geliştirmemiz ve kullanmamız sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda siber uzayda ülkemizin güvenliğinin temini açısından da hayati derecede kritik önem taşıyor. Bu nedenle 4.5G yatırımlarına ilişkin, işletmecilerin şebekelerinde kullanılacak donanım ve yazılım yatırımlarının incelenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslarda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin bir taslak hazırladık ve kamuoyunun görüşlerine sunduk. Gelen görüşleri de dikkate alarak Kurumumuz politikaları çerçevesinde gerekli adımları atacağız."

"Projenin hak ettiği başarıya ulaşacağına inanıyorum"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da HTK'ye üye firmalar ve 3 mobil şebeke operatörün beraberce üstlendiği bu projede şirketlerinin Çekirdek Şebeke, Sanallaştırma Altyapısı, Görev Kritik Sistemler ve Test/Entegrasyon ürün gruplarında görev aldığı bilgisini verdi.

Projenin yürütücülüğü görevinin de bu yıl HAVELSAN'a verildiğini ifade eden Nacar, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin hak ettiği başarıya ulaşacağına inandıklarını dile getirdi.

5G ile veri paylaşımı yapıldı

Konuşmaların ardından Türk Telekom-Ümraniye, Turkcell-Kartal, Vodafone-Maslak, HAVELSAN-Ankara'da yer alan laboratuvarlarda 5G demoları gerçekleştirildi.

Daha sonra İstanbul Anadolu Yakası, Yuşa Tepesi'ndeki 5G Baz İstasyonu Radyolink'i ile Avrupa Yakası'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknokent'e bağlanılarak 5G üzerinden veri paylaşımı yapıldı.