Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular - Son Dakika

Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular

22.10.2020 17:30

Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte uçurtmalar Karabağ için havalandı.

Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte uçurtmalar Karabağ için havalandı.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi tarafından 'Uçurtmalarımız Uçuyor, Karabağ Özgürleşiyor' sloganı altında uçurtma şenliği düzenlendi. Yaklaşık 150 kişi katıldığı etkinlikte uçurdukları uçurtmalar ile Azerbaycan'a destek verdi. Öte yandan, bazı çocuklar uçurmalarını uçurmakta zorlanınca yardımlarına etkinliğe katılan polis ve gazeteciler koştu.

Uçurtmaları Karabağ için uçurduklarını ifade eden Sema Coşkun, "Erzurum olarak Karabağ'ın, Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ bizim, bizim olacak. Burada Karabağ'ın özgürlüğü adına uçurtmalarımızı uçuracağız" dedi.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bugün gönüllü gençlerle Azerbaycan'ın yanında olduklarını hissettirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını kaydeden Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ise, "150'ye yakın öğrencilerimizle Türk ve Azerbaycan bayraklarını sallayarak Karabağ'ın özgürleşmesi anlamında bir etkinlik yaptık. Uçurtmalarımızı 'Uçurtmalar Uçuyor, Karabağ Özgürleşiyor' sloganı altında uçuruyoruz. Dadaş olarak yüz yıl önce atalarımızın yaşadığı sıkıntıları bugün Azerbaycan yaşıyor. Bu duyguları hissediyoruz, gençlerimiz de bu duyguları hissettiği için ve tarafımızı belli etmek için böyle bir etkinlik düşündük" açıklamalarında bulundu.

Çocuklar ise uçurtmalarını Azerbaycan'a destek için uçurduklarını söyledi. - ERZURUM

Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular
Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular
Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular
Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular
Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular
Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular
Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular
Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular
Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular
Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular

Azerbaycan, Yakutiye, Erzurum, Karabağ, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uçurtmalarını Karabağ için uçurdular - Son Dakika

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