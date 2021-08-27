UEFA Konferans Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 8 grubun yer aldığı organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Maçlar 16 Eylül'de başlayacak ve final 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
UEFA Konferans Ligi kura çekimi, İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Konferans Ligi, UEFA tarafından ilk kez organize ediliyor. Grup maçları, UEFA Avrupa Ligi'yle aynı gün oynanacak. 16 Eylül'de başlayacak olan maçlar, 9 Aralık'ta bitecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak üst tura yükselecek. İkinci olan ekipler ise, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlarla Play-Off oynayacak. Final karşılaşması ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da oynanacak.
UEFA Konferans Ligi grupları şu şekilde:
A Grubu
LASK
Maccabi Tel-Aviv
Alashkert
Helsinki
B Grubu
Gent
Partizan
Flora Tallin
Anorthosis
C Grubu
Roma
Zorya
CSKA Sofya
Bodo
D Grubu
Alkmaar
Cluj
Jablonec
Randers
E Grubu
Slavia Prag
Feyenoord
Union Berlin
Maccabi Haifa
F Grubu
Kopenhag
PAOK
Slovan Bratislava
Lincoln Red
G Grubu
Tottenham
Rennes
Vitesse
Mura
H Grubu
Basel
Karabağ
Kairat Almaty
Omonia
(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi - Son Dakika