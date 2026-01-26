Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama - Son Dakika
Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Ufuk Özkan\'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
26.01.2026 13:50
Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında Medipol Sağlık Grubu'ndan açıklama yapıldı. Donör arayışının devam ettiği belirtildi ve Özkan'ın sağlık durumunda önemli gelişmeler olduğu ifade edildi. Özkan'ın MELD skoru, nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15'in altına gerileyerek 14'e düştü.

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu, uzman hekimler tarafından yakın takibe alındı. Özel bir hastanenin organ nakil bölümünden Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ve Prof. Dr. Onur Yaprak, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ve kardeşi Umut Özkan ünlü oyuncunun tedavi sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

TEDAVİ SÜRECİ 2023'TE BAŞLADI

Prof. Dr. Onur Yaprak, tedavi sürecinin ilk olarak 2023 yılı Temmuz ayında başladığını belirterek, Ufuk Özkan'ın siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurduğunu ifade etti. Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan hastanın genel durumunun düzelmesi ve o dönem için karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiğini bildirdi. Hastanın 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 yılı ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadığı aktarıldı. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alındığı ve hastanın donör arayışı konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: 3 tane donör adayı var

GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI

Özkan'ın 10 Ocak 2026 tarihinde, önceki klinik tablolarına kıyasla daha ağır bir tabloyla hastanemize yeniden başvurduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, "Acilen yatışı gerçekleştirilmiş ve gerekli tedavisine başlanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde, karaciğer yetmezliğini gösteren MELD skoru başvuru anında 22 olarak saptanmıştır. Süreç içerisinde, uygun bir canlı donör adayı bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği kendisine yeniden aktarılmıştır" dedi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Süreç içerisinde hastamızın yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru alındığının altını çizen Prof. Dr. Yaprak, "Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

MELD SKORU 14'E DÜŞTÜ

Prof. Dr. Yaprak açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Donör arayışı devam ederken, hastamız Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15'in altına gerileyerek 14'e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir."

ANIK: DONÖRLER İÇİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILABİLECEK

Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise "Öncelikle, ülkemizdeki kanuna göre alıcı ile verici arasındaki ilişki dördüncü derece akrabalık çerçevesine girmiyor, bu üç donör için de durum böyledir. Dolayısıyla öncelikle yasal izin sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Bu süreç için devletimizin ilgili ve yetkili organları bulunmaktadır ve gerekli izinler alınacaktır. Bu izinlerin ardından donörler için uygunluk değerlendirmesi yapılabilecektir. Yani bir bireyin donör olarak kabul edilebilmesi için hem tıbbi hem de yasal uygunluğun sağlanmış olması gerekir. Gönüllü bir bağışçıyı organ donörü olarak kabul edebilmek için, daha önce de belirtildiği gibi, tıbbi ve yasal tüm süreçlerin tamamlanması şarttır" ifadelerini kullandı.

"DONÖR SEÇİMİYLE İLGİLİ KESİN BİR KARAR VERİLMEMİŞTİR"

Dr. Öğr. Üyesi Anık, "Şu anki değerlendirmeler tamamen tıbbi süreçlerle ilgilidir. Hocalarımızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda, bu üç donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlenmiştir. Ancak henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmemiş ve yasal süreçler tamamlanmamıştır. Bu nedenle donör adayının ismini açıklamak için henüz erkendir. Süreç netleştiğinde kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" diye konuştu.

"ENDİKASYONA, ORGAN NAKLİ EKİBİ KARAR VERECEK"

Anık, "Endikasyona, yani hastanın o andaki durumuna organ nakli ekibi karar verecektir. Hastanın aciliyet durumuna göre hareket edilecektir. Tıbbi ve yasal süreçler tamamlandıktan sonra, Ufuk Özkan'ın tıbbi durumunun nakil için uygun olması halinde son değerlendirmeler yapılacak ve ameliyat planı oluşturulacaktır" dedi.

Organ Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Dayangaç ise "Elbette karaciğer naklini Ufuk'u sağlığına kavuşturmak için yapıyoruz. Ancak karaciğer naklinin büyük riskleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir hastaya karaciğer nakli yapılıp yapılmayacağının sınırları, dünya kılavuzlarıyla zaten net bir şekilde belirlenmiştir. Bu açıdan naklin gerekliliği konusunda herhangi bir soru işareti bulunmamaktadır. Ancak en uygun zamanlamayla, sonuçların en iyi olacağı şekilde bir nakil planlaması yapılacaktır" dedi.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan da "Birçok kez açıklamalar yaptım. Kıymetli hocalarımız, gerekli açıklamaları yaptı. Süreç devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla ameliyatını olur ve yeniden sahnelere döner diye umut ediyorum" dedi.

Karaciğer Yetmezliği, Ufuk Özkan

Son Dakika Yaşam Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama - Son Dakika
