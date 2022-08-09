Uganda, Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu üyeliğine destek sözü verdi - Son Dakika
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Uganda, Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu üyeliğine destek sözü verdi

09.08.2022 13:54
Uganda, Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu üyeliğine destek sözü verdi

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) girmesini destekleyecekleri sözünü verdi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) girmesini destekleyecekleri sözünü verdi.

Museveni, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la başkent Kampala'da yaptığı görüşme sonrası, ülkesinin Somali hükümetinin terör örgütü Eş Şebab'la mücadelesinin arkasında olduğunu belirtti.

Yoweri Museveni, EAC'ye üyelik başvurusu yapan Somali'ye destek olacakları sözünü verdi.

Topluluğa son olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) üye olarak kabul edilmişti.

Afrika'nın doğusundaki Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinden Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Güney Sudan ve Uganda'nın oluşturduğu hükümetler arası bir kuruluş olan EAC'nin nüfusu KDC'nin katılımıyla 250 milyonu aşmıştı.

İlk olarak 1967'de kurulan ve 1977'de çöktükten sonra 2000'de yeniden faaliyete geçen örgüt, üye devletlerin bir araya geldiği Doğu Afrika Federasyonu'nu kurmayı ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlıyor.

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Kaynak: AA

Yoweri Museveni, Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda, Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu üyeliğine destek sözü verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uganda, Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu üyeliğine destek sözü verdi - Son Dakika
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