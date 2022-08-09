İlk olarak 1967'de kurulan ve 1977'de çöktükten sonra 2000'de yeniden faaliyete geçen örgüt, üye devletlerin bir araya geldiği Doğu Afrika Federasyonu'nu kurmayı ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlıyor.

Afrika'nın doğusundaki Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinden Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Güney Sudan ve Uganda'nın oluşturduğu hükümetler arası bir kuruluş olan EAC'nin nüfusu KDC'nin katılımıyla 250 milyonu aşmıştı.

Kaynak: AA

Yoweri Museveni, Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uganda, Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu üyeliğine destek sözü verdi - Son Dakika

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