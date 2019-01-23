Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu 26. Ölüm Yıl Dönümünde Anılacak

Uğur Mumcu 26. Ölüm Yıl Dönümünde Anılacak

51 dakika önce

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Uğur Mumcu'nun 26. ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Uğur Mumcu 26. Ölüm Yıl Dönümünde Anılacak, System.String[]
CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Uğur Mumcu'nun 26. ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.


Pekcanlı, mesajında 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun gazeteciliği, halkın sağlıklı bilgi alma, kamuoyunun özgürce oluşmasına katkı verme sorumluluğunu taşıyan bir gazeteci olduğunu belirtti.

Uğur Mumcu'nun ülkemizin geleceği için kalemiyle mücadele eden aydın bir gazeteci olduğunu aktaran Pekcanlı, "Daha nice Mumcu'ların yetiştiği ve faili meçhul tüm cinayetlerin aydınlatıldığı bir Türkiye özlemi ile Uğur Mumcu'nun 26. ölüm yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Pekcanlı, 25 Ocak Cuma günü saat 18.00'da Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Halkın Uyanışı Durdurulamaz Konferansı"na CHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın katılacağını da bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Edirne, Cumhuriyet Halk Partisi, Uğur Mumcu, Güncel
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