Uğur Mumcu Katledilişinin 26'ncı Yıl Dönümünde Ödemiş'te Anıldı
1 saat önce
yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde İzmir'in Ödemiş ilçesinde anıldı.
GAZETECİ-yazar Uğur Mumcu
, katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde anıldı.
24 Ocak 1993'te Ankara
Karlı Sokak'taki evinin önünde, aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu için Atatürkçü Düşünce Derneği
Ödemiş Şubesi tarafından Hükümet
Konağı önünde düzenlenen anma törenine, CHP
Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şube Başkanı Gürçay Işık ve yönetik kurulu üyeleri, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Ödemişliler katıldı. Tören Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şube Başkanı Gürçay Işık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şiirlerin okunmasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şubesi adına basın açıklaması yapan Süleyman Özcan, "24 Ocak 1993'te araştırmacı gazeteciliğin öncüsü, Atatürk devrim ve ilkelerinin ödünsüz savunucusu, gazeteci yazar Uğur Mumcu, aracına konan bombanın patlaması sonucu haince katledildi. Türkiye
ayağa kalktı. Milyonlar sel olup aktı. Siyasiler, namus sözü verdiler 'katil veya katilleri bulacağız' diye. Siyasi iktidarlar değişti. Aradan 26 yıl geçti. Bize göre, katil ve katiller malum. Ama Uğur Mumcu suikasti, aydınlatılmamış bir cinayet olarak kaldı. Uğur Mumcu, yaşamı boyunca Türk aydınlanmasının önündeki engelleri yıkmak için çalıştı. Devletin itibarını düşürmek yerine, düşüren politikacılara karşı çıktı. Terörün her türlüsüne savaş açtı" dedi.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:58 Kaynak: DHA
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