Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Ölümünün 26'ncı Yılında Anıldı

Uğur Mumcu Ölümünün 26'ncı Yılında Anıldı

2 saat önce

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında Kartal'da anıldı.

Uğur Mumcu Ölümünün 26'ncı Yılında Anıldı, System.String[]
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında Kartal'da anıldı.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uğur Mumcu Mahallesi Çevre Kültür Dayanışma Derneği (UMDER), 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu ölümünün 26. yılında kendi adını taşıyan Kültür Merkezi'nde andı.

Anma törenine Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, UMDER Başkanı Veli Gürbüz, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, Kartansaş Genel Müdürü Düzgün Çapar, Kartal'ın mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy derneklerin temsilcileri ile usta gazetecinin sevenleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreni, Uğur Mumcu'nun hayatını anlatan belgesel gösterimiyle devam etti.

Açıklamada, konuşmasına yer verilen Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızın burada olması ve Uğur Mumcu'yu anlamaları, öğrenmeleri, işitmeleri beni en çok mutlu eden şey oldu bugün. Değerlerimizi yaşatma konusunu Kartal Belediyesi ailesi olarak çok önemsiyoruz. Usta gazeteci Uğur Mumcu'yu yaşatmak ve yeni nesillere tanıtmak amacıyla, her yıl düzenli olarak Uğur Mumcu Satranç Turnuvası düzenliyoruz. 27 Ocak'ta Uğur Mumcu Yol Koşusu'nu yapacağız. Yeri gelmişken hepinizi de koşumuza davet ediyorum. Türkiye'nin her yerinden sporcularımız parkurda ter dökecek. 28 bin metrekarelik alan üzerine kurduğumuz Uğur Mumcu Kent Meydanı ile meydanlarımıza yeni birini ekleyeceğiz. Çalışmaları devam eden meydan, 3 kat içerisine konumlandırılmış 550 araçlık otoparkı, kafe ve mağazaları, peyzaj alanları, çocuk oyun parkı, çok amaçlı salonu, belediye hizmet birimleri, sosyal ve kültürel aktivite merkezleri ile vatandaşlarımıza hizmet verecek diyor, hepinize değerli katılımınız için teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Kartal, Uğur Mumcu, Güncel
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