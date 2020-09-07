Ukrayna askerinin ölümünün ardından Rusya ile ilk temas - Son Dakika

Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışma yaşanması ve 1 Ukrayna askerinin ölümünden sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rus mevkiidaşı Sergey Lavrov ile temas kurduğunu söyledi.

Ukrayna'da yaşanan iç savaşın ardından Rusya yanlısı ayrılıkçılar ülkenin Donbas bölgesinde kontrolü ele alıp tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etti. Kiev yönetimine ait ordu ile ayrılıkçılar karşılıklı olarak cepheler kurunca uluslararası uluslararası güçler tarafından bölgede istikrar anlamında girişimlerde bulunuldu. Tampon bölge kurulduktan sonra ilan edilen ateşkeslerde defalarca bozulurken son olarak geçtiğimiz 27 Temmuz tarihinde yeni bir ateşkes ilan edildi. Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan taraf olduğu Donbas bölgesindeki çatışmalar ara ara devam ederken dün sabah saatlerinde ayrılıkçılar tarafından sınırın diğer hattından hafif bir silahla ateş açılarak 1 Ukrayna askeri öldürüldü. Bu olay üzerine Ukrayna'dan ilk hamle gelerek bölgede ateşkesin uygulanmasına dair ek tedbirler alınması için Rusya ile temasa geçildi.

Kiev, ateşkese uygun hareket etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile temas kurduğunu söyleyerek bölgede gerilimi azaltmak istediklerini duyurdu. Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Kuleba, "Ukrayna, Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezinin yardımıyla ateşkes ihlallerine müdahale etmek için derhal bir koordinasyon mekanizması başlatacak ve konu ile ilgili AGİT misyonu bilgilendirilecek" dedi. Kiev tarafının ateşkese uygun hareket ettiğini dile getiren Kuleba, "Yasadışı silahlı gruplar tarafından yapılan provokatif saldırı neticesinde 1 Ukrayna askeri öldürüldü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgede çözüm ve çatışmalardan çıkış yolları için temas başlattım" dedi. - KİEV