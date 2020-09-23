Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet

UKRAYNA'da Tıp Fakültesi'nde okuyan eski kız arkadaşı Buket Yıldız ve Yıldız'ın ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldüren ve eşyalarını çalan Hüsnü Can Çökmez, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]
UKRAYNA'da Tıp Fakültesi'nde okuyan eski kız arkadaşı Buket Yıldız ve Yıldız'ın ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldüren ve eşyalarını çalan Hüsnü Can Çökmez, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son sözü sorulan sanık Hüsnü Can Çökmez, "Canavarca hisle öldürmekten bahsediyorlar. Canavarca his ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir. Ben canavarca hisle öldürmedim. Tasarlayarak yapmadım, anlık bir olaydı. Katılanlar pişman olmadığımı söylemekteler. Ancak ben illaki pişmanlığımı göstermek zorunda değilim. Ben pişmanlığımı içimde yaşıyorum. Benim öldürdüğüm kişilerin ölümünü izlediğim söylenmektedir. Katılanlar bunu nasıl söylüyor, kendileri orada mıymış" dedi.

Çökmez'i toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli" olmasını gerekçe göstererek cezaların hiçbirinde indirime gitmedi. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez, maktuller Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin ailesi ile tarafların avukatları katıldı.Esas hakkındaki savunmasını yapan Hüsnü Can Çökmez'in Avukatı Kasım Erol, müvekkilinin üzerine atılı suçlardan beraatına, ceza verilmesi durumunda da lehine hükümlerin uygulanmasını istedi. "SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY YOK DİYEREK SAVUNMA YAPMADI"Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Çökmez, "Söyleyeceğim herhangi bir şey yok" dedi.

AİLELER CEZALANDIRILMASINI İSTEDİMaktul Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız, sanığın kızını öldürdükten sonra orada Zeynep Hüsünbeyi'nin gelmesini beklediğini, Zeynep'in gelmesi ile onu da öldürdüğünü belirterek, "Meydana gelen olay nedeniyle bütün ailece perişan olmuş durumdayız. Cezalandırılsın" dedi. Buket Yıldız'ın babası Hikmet Levent Yıldız da sanığın hiçbir indirimden yararlandırılmadan cezalandırılmasını istedi. Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, "Sanık hem bizi hem de Buket'in ailesini mahvetmiştir. Hiçbir indirimden yararlanmamasını talep ediyorum" dedi.

"BEN İLLAKİ PİŞMANLIĞIMI GÖSTERMEK ZORUNDA DEĞİLİM"Son sözü sorulan sanık Hüsnü Can Çökmez, "Canavarca hisle öldürmekten bahsediyorlar. Canavarca his ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir. Ben canavarca hisle öldürmedim. Tasarlayarak yapmadım, anlık bir olaydı. Katılanlar pişman olmadığımı söylemekteler. Ancak ben illaki pişmanlığımı göstermek zorunda değilim. Ben pişmanlığımı içimde yaşıyorum. Benim öldürdüğüm kişilerin ölümünü izlediğim söylenmektedir. Katılanlar bunu nasıl söylüyor, kendileri orada mıymış" dedi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIKararını açıklayan mahkeme Çökmez'i, Buket Yıldız'ı "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Çökmez ayrıca Zeynep Hüsünbeyi'ni "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. HIRSIZLIK VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNDAN ÜST SINIRA YAKLAŞILARAK CEZA VERDİMahkeme, cinayetlerden sonra maktullere ait telefon ve tablet bilgisayarı çalan Çökmez'i, "Bina içinde hırsızlık" suçundan üst sınıra yaklaşarak 8 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da yine üst sınıra yaklaşarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. KİŞİLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK CEZALARDA İNDİRİM YAPILMADIÇökmez'i toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli" olmasını gerekçe göstererek cezaların hiçbirinde indirime gitmedi.

İDDİANAMEDENUkrayna'da 31 Aralık 2018 tarihinde tıp fakültesi öğrencisi olan eski sevgilisi Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbey'i öldüren Hüsnü Can Çökmez, olaya hırsızlık süsü vermek için maktullere ait telefon ve tablet bilgisayarlarla evden çalarak İstanbul'a kaçtı.     Maktüllere ait eşyaları satan Çökmez, Pendik'te mezarlıkta yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Çökmez'in, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız ile tekrar bir araya gelmek için yaptığı teklifin reddedilmesi üzerine bıçakla olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Çökmez'in olay esnasında Yıldız'ın eve gelen arkadaşı Zeynep Hüsünbey'in de şüpheli tarafından öldürüldüğü belirtilen iddianamede, sanığın, "Canavarca hisle birden çok kişiyi öldürmek", "Bina dahilinde hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

Ağırlaştırılmış Müebbet, Spor Federasyonu, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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