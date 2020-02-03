Ukrayna'da ses kayıtları sızdı, İran bilgi paylaşımını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'da ses kayıtları sızdı, İran bilgi paylaşımını durdurdu - Son Dakika Dünya

Ukrayna'da ses kayıtları sızdı, İran bilgi paylaşımını durdurdu

6 saat önce

İran, geçen ay Tahran yakınlarında düşürülen ve 176 kişinin öldüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili ses kayıtlarının Ukrayna basınına sızması üzerine Ukrayna'yla bilgi paylaşımını durdurdu.

Ukrayna'da ses kayıtları sızdı, İran bilgi paylaşımını durdurdu, System.String[]

İran, geçen ay Tahran yakınlarında düşürülen ve 176 kişinin öldüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili ses kayıtlarının Ukrayna basınına sızması üzerine Ukrayna'yla bilgi paylaşımını durdurdu.

Ukrayna basını, Tahran- Kiev seferini yaparken 8 Ocak'ta İran'da düşürülen yolcu uçağıyla ilgili bir ses kaydı yayınladı. Söz konusu ses kaydında, Ukrayna uçağının düşürüldüğü sırada kule ile o anda iniş yapmaya hazırlanan yerli başka bir uçağının pilotu arasında geçen konuşmada pilot, gökyüzünde bir ışık, ardından patlama gördüğünü kuleye bildiriyor. Bunun üzerine kuledeki görevli, 9 kez Ukrayna uçağıyla irtibat kurmaya çalışsa da yanıt alamıyor.

İRAN: BELGELER GİZLİYDİ, UKRAYNA'YA HİÇBİR BELGE VERMEYECEĞİZ

Bilgilerin, uçak kazasını araştırmak için oluşturulan ortak heyetin Ukraynalı görevlileri tarafından basına sızdırıldığını savunan İran, belgelerin 'gizli' olduğunu ve kaza konusunda bundan sonra Ukrayna'yla belge paylaşımında bulunmayacağını belirtti. İran Sivil Havacılık Kazaları Araştırma Genel Müdürü Hasan Rızaifer, " Bundan sonra Ukrayna'ya hiçbir belge vermeyeceğiz" dedi.

Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna uçağı, 8 Ocak'ta Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. İlk başta uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü söyleyen İranlı yetkililer, 3 gün sonra uçağının 'yanlışlıkla' füze zannedilerek düşürüldüğünü söylemişti.


Ukrayna, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz
Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Banaz'da çöplükte 21 köpek ölü bulundu Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:25:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da ses kayıtları sızdı, İran bilgi paylaşımını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]