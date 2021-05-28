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Ukrayna'da yaşayan şahsa sosyal yardım iddiaları - Son Dakika

Ukrayna'da yaşayan şahsa sosyal yardım iddiaları

28.05.2021 15:51
Ukrayna'da yaşayan şahsa sosyal yardım iddiaları, System.String[]

GAZİANTEP(İHA) – Ukrayna'da yaşayan bir şahıs, Türkiye'de yaşamamasına ve talebi bulunmamasına rağmen kendisine İslahiye kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım parası yatırıldığını ileri sürmesinin ardından İslahiye Kaymakamlığı yaptığı açıklama ile iddialara...

GAZİANTEP(İHA) – Ukrayna'da yaşayan bir şahıs, Türkiye'de yaşamamasına ve talebi bulunmamasına rağmen kendisine İslahiye kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım parası yatırıldığını ileri sürmesinin ardından İslahiye Kaymakamlığı yaptığı açıklama ile iddialara cevap verdi.

İddiaya göre yaklaşık 4 yıldır Ukrayna'da yaşadığını ve orada çalıştığını belirten Ramazan Yılmaz isimli şahıs, Ocak ayında geldiği Türkiye'de aldığı şifre ile e-devlet sistemine girdiğinde kendisine bir çok yardımın yapıldığını fark etti. Hiçbir talebi ve başvurusu olmamasına rağmen yardımların yapıldığını belirten Ramazan Aydın, avukatı İbrahim keskin aracılığıyla İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, adının kullanılarak devletin zarara uğratıldığını ve yolsuzluk yapıldığını ileri sürmüştü.

İddiaların sosyal medya ve yazılı medyaya yansımasının ardından İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, iddialara cevap verdi. Kaymakam Kotan'ın açıklamasında, "İlçemiz Dervişpaşa Mahallesi 59 Nolu sokak No: 3 İslahiye/Gaziantep adresinde ikamet eden Ramazan Yılmaz isimli şahsın 22.07.2012 tarihli başvurusuna istinaden ilgili şahıs adına yardım dosyası açılmış ve bu tarihe kadar ilgili şahsın adresi ise adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde değiştirilmemiştir. Vakfımız tarafından eşinden boşanmış ve oğluyla beraber ikamet ettiği görünen ilgili şahısla ilgili bugüne kadar yapılan işlemler sistemde yer almaktadır. Şahsa Vakfımızca 28.11.2016 yılında Şartlı Eğitim Yardımı olarak 35TL merkezi ödeme yapılmış olup, şahıs bu ödemeyi PTT hesabından 6 (altı) ay içerisinde almadığından zaman aşımı nedeniyle sistem ödemeyi geri çekmiştir. Ayrıca 27.01.2017, 27.03.2017, 26.05.2017, 27.07.2017, 27.09.2017, 27.11.2017, 26.01.2018, 06.04.2018, 28.05.2018, 27.07.2018, 27.09.2018, 27.11.2018, 28.01.2019, 04.03.2019, 27.03.2019, 04.04.2019, 01.05.2019, 27.05.2019, 01.06.2019, 01.07.2019, 26.07.2019, 01.08.2019, 01.09.2019, 24.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 27.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 27.01.2020, 01.02.2020, 01.03.2020, 27.03.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 27.07.2020, 01.08.2020, 01.09.2020, 29.09.2020, 01.10.2020, 01.11.2020, 01.12.2020, 01.01.2021 tarihlerinde Şartlı Eğitim Yardımı ve Elektrik Tüketim Desteği adı altında çeşitli miktarların Genel Müdürlükten merkezi ödemeler şeklinde şahsın PTT hesabına aktarılmış olduğu, adı geçen şahıs bu ödemeleri PTT hesabından 6 (altı) ay içerisinde almadığından zaman aşımı nedeniyle sistemin bu ödemeleri geri çektiği sistem sorgumuzda görülmektedir. Şahsa 02.04.2020 tarihinde merkezi pandemi yardımı olarak bin TL ödeme aktarılmış olup; bu miktarın da şahıs tarafından çekilmediği ve PTT tarafından merkeze iadesinin hazırlanmış olduğu sistemde görülmektedir. Şahsa 27.11.2020 tarihinde Şartlı Eğitim Yardımı olarak 55TL merkezi ödeme aktarılmış olup; paranın halen şahsın hesabında olduğu görülmektedir. 30.12.2020 tarihinde şahsın yanında ikamet ettiği görünen ve öğrenci olan oğlunun yatılı okulda okuması nedeniyle Şartlı Eğitim Yardımı sistem tarafından durdurulmuştur. Şahıs 08.04.2021 tarihli Vakıf mütevelli heyeti kararı ile 2021Ramazan ayı ve pandemi yardımları kapsamında yardıma muhtaç olan vatandaşların toplu yardım listesine dahil edilmiş ve bu kapsamda 200TL nakit ilgili şahsın PTT hesabına aktarılmıştır.Aynı kapsamda ilgili şahsa bir adet gıda paketi verilmesi uygun görülmüşse de ilgili şahıs hanesinde bulunamadığı için gıda listesinden ve sistemden düşümü yapılmıştır. 200TL nakdi yardımı ise halen şahsın PTT hesabında bulunmakta olup PTT ile yapılan protokol gereği 3 (üç) ay içerisinde şahsın bu ödemeyi almaması halinde vakfın hesabına iadesi yapılmaktadır. Bahse konu olan ithamda kömür yardımlarının temmuz ayında yapıldığını söylenmekte olup, genel müdürlük tarafından planlanan sıraya göre Gaziantep ve ilçelerinin tamamı 2010 yılından beri kömür dağıtımları haziran-eylül ayı arasında yapılmaktadır. Vakfımız 2018 yılı kömür dosyasının incelenmesinden ilgili kişinin kömür listesinde ve fiş kayıtlarında isminin olmadığı ve dolayısı ile şahsa kömür verilmediği anlaşılmıştır. Bahse konu iddialar asılsızdır ve iftira niteliği taşımaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde mesai mefhumu gözetmeden çalışan kurumumuz ve çalışanları adına bu haksız ve mesnetsiz iddiaları ortaya atan ilgili kişilere karşı gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır" denildi. - GAZİANTEP

Ukrayna'da yaşayan şahsa sosyal yardım iddiaları

Gaziantep, İslahiye, Türkiye, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da yaşayan şahsa sosyal yardım iddiaları - Son Dakika


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