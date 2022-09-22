Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Erdoğan ile Yaptığımız Anlaşmaya Göre 5 Azov Komutanı Savaş Bitene Kadar Türkiye'de Kalacak - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Erdoğan ile Yaptığımız Anlaşmaya Göre 5 Azov Komutanı Savaş Bitene Kadar Türkiye'de Kalacak

22.09.2022 11:37
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Erdoğan ile Yaptığımız Anlaşmaya Göre 5 Azov Komutanı Savaş Bitene Kadar Türkiye'de Kalacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptıkları anlaşmaya göre, Rusya’nın serbest bıraktığı Ukraynalı askerlerin arasında bulunan 5 Azov komutanının Türkiye’de kalacağını açıkladı. Zelenski, “Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaya göre, 5 Azov komutanı, savaş bitene kadar iyi koşullarda Türkiye’de kalacaklar. Ailelerini görebilecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, halkımızı özgürleştirme hususundaki öncü rolünden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları anlaşmaya göre, Rusya'nın serbest bıraktığı Ukraynalı askerlerin arasında bulunan 5 Azov komutanının Türkiye'de kalacağını açıkladı. Zelenski, "Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaya göre, 5 Azov komutanı, savaş bitene kadar iyi koşullarda Türkiye'de kalacaklar. Ailelerini görebilecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, halkımızı özgürleştirme hususundaki öncü rolünden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın serbest bıraktığı Ukraynalı askerlerle ilgili bilgi verdi. Zelenski, şunları kaydetti:

"Rus esaretindeki 188 Azovstal ve Mauripol savunucusunun da olduğu 215 kişiyi geri getirdik: 108 Azov askeri, ulusal muhafızlar, deniz askerleri, sınır muhafızları, polisler, bölgesel savunmacılar, güvenlik servisi çalışanları. Artık güvendeler. Herkesi hatırlıyor ve kurtarmaya çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaya göre, 5 Azov komutanı savaş bitene kadar iyi koşullarda Türkiye'de kalacaklar. Ailelerini görebilecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, halkımızı özgürleştirme hususundaki öncü rolünden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ukrayna, devletimize yönelik yardımlarından dolayı bir minnettarlık nişanesi olarak 10 yabancı vatandaşı Rus esaretinden kurtardı. Bunlar, 5 Birleşik Krallık vatandaşı, 2 ABD vatandaşı ve Fas, İsveç ve Hırvatistan vatandaşları. Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla evlerine geri dönecekler. Katkıda bulunan herkese gerçekten minnettarım."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Erdoğan ile Yaptığımız Anlaşmaya Göre 5 Azov Komutanı Savaş Bitene Kadar Türkiye'de Kalacak - Son Dakika

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