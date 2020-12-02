Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor" - Son Dakika

Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor"

02.12.2020 15:01

Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor. Dahası, bu konuyla ilgili ortak projeleri de teknoloji paylaşımı yoluyla hayata geçirmek istiyor." dedi.

Kuleba, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Ankara'da Ukrayna Derneğini ziyaret etti.

Ukraynalı Bakan Kuleba, derneği ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile mevcut diyaloğunun düzeyi ve dinamiğinden çok memnun olduğunu belirtti.

Bu diyaloğun tüm alanları kapsadığını söyleyen Kuleba, iki ülke arasında birçok alanda iş birliğinin geliştiğine dikkati çekerek "Bu alanlar siyasi, güvenlik, kültür, serbest ticaret anlaşmasıdır. Serbest ticaret anlaşması konusundaki müzakereler tamamlanmak üzere, görüşmeler devam ediyor. Her iki ülke arasında öncü alanlar var ve savunma sanayisi bu öncü alanlardan bir tanesi." dedi.

Kuleba, Türkiye ve Ukrayna arasında savunma sanayii alasında yapılan anlaşmalar ve ortak motor üretimi konusundaki gelişmelere ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımı konusuyla gerçekten ilgileniyor. Dahası, bu konuyla ilgili ortak projeleri de teknoloji paylaşımı yoluyla hayata geçirmek istiyor. Ukrayna motoru bize ve Türk dostlarımıza göre, Türk sanayisi için uygun bir seçenek. Özellikle bu konu üzerinde de çalışıyoruz ama vurgulamak isterim ki iki ülke için de ortak üretim projeleri en etkin projeler olacaktır. Bunu mümkün kılmak için de iki ülkenin savunma sanayisi sektörünün temsilcileri arasına diyaloğu sürdürüyoruz. Böylece Ukrayna ve Türkiye'yi daha güçlü kılacağız. Ülkelerimiz ise Karadeniz bölgesini daha güvenli bir bölge haline getirecekler."

Kubela, Uluslararası Kırım Platformu'nda Türkiye'nin rolünün ne olacağına ilişkin soruya ise Kırım Platformu'nun amacının "yarımadanın işgal edilmesiyle" ilgili olduğunu belirtti.

Kırım'ın mevcut durumunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kuleba, "Türkiye ile Kırım arasındaki tarihsel bağlar ve iki ülke arasındaki ilişkinin düzeyi göz önüne alındığında, Türkiye'nin bu süreçte tek bir rolü olduğuna inanıyorum. Liderlik rolüdür. Bu süreci ileriye taşıyacak kilit liderlerden biri. Bugün bu konuyu arkadaşım (Mevlüt) Çavuşoğlu ile tartışacağız." diye konuştu.

Bakan Kuleba, prensip olarak "Türkiye'nin Kırım Platformu'na katılacağı gerçeğinden hareket ettiklerini" belirterek diplomatların görevinin bu katılımın kapsamını belirlemek olduğunu söyledi.

Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor
Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor
Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor
Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Bayraktar, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor' - Son Dakika


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