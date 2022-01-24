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Ukrayna, Türkiye'nin ara buluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Ukrayna, Türkiye'nin ara buluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı

24.01.2022 14:34
Ukrayna, Türkiye'nin ara buluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna liderlerini davet etme ve ara buluculuk yapma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna liderlerini davet etme ve ara buluculuk yapma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Büyükelçi Bodnar, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'nde (ANKASAM) düzenlenen "Ukrayna-Türkiye: Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı" konulu konferansta yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinin yüzyıllara dayandığını belirtti.

Son 30 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok önemli yol katedildiğini, Türkiye ile Ukrayna'nın ortak menfaatlere sahip olduğunu dile getiren Bodnar, "Hem Ukrayna hem Türkiye bizim bölgemizde, istikrarı ve barışı sağlamak istiyor. Bu istikrarı sağlamak için ortaklaşa çalışıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret geçen yıl yüzde 50 arttı"

Bodnar, Türkiye ile Ukrayna'nın güçlü ekonomiye sahip iki ülke olduğunu ve Ankara ile Kiev arasındaki ticaretin giderek güçlendiğini anlatarak "Serbest ticaret anlaşmasını imzalama aşamasına geldik. Serbest ticaret anlaşması olmasa da 2021'de ticaret hacmimiz yüzde 50 artış gösterdi." şeklinde konuştu.

Türk iş insanlarının Ukrayna'daki büyük projelerin hayata geçirilmesi konusunda lider konumda olduğunu kaydeden Bodnar, Türkiye'de ise 35 binden fazla Ukraynalının ikamet ettiğini aktardı.

Bodnar, Ukrayna'nın 2008'de NATO'ya kabul edilmemesinin büyük bir hata olduğunu söyleyerek "Günün şartlarında, Rusya'nın Ukrayna'yı savaşla tehdit ettiği zamanlarda Ukrayna'nın NATO'ya üye olması Rusya'yı durdurabilecek en güçlü unsurlardan biri. Bu da (Ukrayna'nın NATO'ya üye olması) elbette NATO'ya üye olan ülkelerin güvenliğini artıracaktır. " ifadelerini kullandı.

Üye olması halinde NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermek zorunda kalacağı yönündeki görüşlerin yanlış olduğuna işaret eden Bodnar, "Ukrayna kendini savunmaya hazır ama hem NATO'dan hem de Avrupa ülkelerinden şu anlayışı bekliyor. Rus saldırganlığı sadece Ukrayna'da kalmayabilir, zamanla başka ülkelere de yayılabilir. Bugün Ukrayna'da var olan cephe hattı aslında sadece Ukrayna'yı değil tüm Avrupa'yı savaştan koruyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Bodnar, Kiev ile Moskova arasındaki gerilime değinerek çatışmaların 8 yıldır devam ettiğini hatırlattı. Bodnar, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Rus askerlerinin Ukrayna sınırında olması bizim için yeni bir şey değil ama buradaki yeni olan onların (Rus askerlerinin) sayısı ve niyetleri. Müzakereleri her türlü formatta yapmaya hazırız. ve Ukrayna tarafı daha önce var olan tüm formatları memnuniyetle karşıladı. Bu krizin barışçıl yolla çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Öte yandan hem savunmamızı hem de ordumuzun savunma kapasitesini güçlendirmemiz lazım. En kötü senaryoya hazırız, kendimizi savunmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına ara buluculuk yapma teklifine değinen Bodnar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ara buluculuk teklifini memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Özellikle bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanınız hem bizim Cumhurbaşkanımızı (Vladimir Zelenskiy) hem de (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i Türkiye'ye davet etme teklifini ve aynı zamanda bu konuda ara buluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu da aynı şekilde memnuniyetle karşıladık. Ukrayna tarafı bu teklifi memnuniyetle karşıladı ve söz konusu müzakereleri her formatta gerçekleştirmeye hazır. Umarım Moskova da bunu aynı şekilde olumlu bir şekilde değerlendirir ve Sayın Cumhurbaşkanınız teklifini de kabul eder."

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol da Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke halkları arasındaki ilişkilerin çok uzun bir döneme dayandığını belirten Erol, Türkiye ile Ukrayna'nın bölgede ortaya koyduğu dayanışma ve kardeşliğin bölge ve dünya siyaseti ve istikrarı açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

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Türkiye, Ukrayna, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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