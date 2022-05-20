Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Antalya'daki etkinliklerde eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Antalya'daki etkinliklerde eğlendi

20.05.2022 23:27

Ukraynalı savaş mağduru yaklaşık bin çocuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Antalya'da iki gün süren etkinliklerde eğlendi.

Ukraynalı savaş mağduru yaklaşık bin çocuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Antalya'da iki gün süren etkinliklerde eğlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın inisiyatifiyle Ukrayna'daki yetimhanelerden Türkiye'ye getirilen çocuklar Manavgat ve Kemer ilçelerindeki otellere yerleştirildi.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (STD) iş birliğinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Antalya'da savaşın izlerini unutmaya çalışan Ukraynalı çocuklar için iki günlük etkinlik düzenlendi.

Ukraynalı çocukların bir kısmı Kemer ilçesi Beldibi'nde bir otelde diğer gurup ise Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen etkinliklerde eğlendi.

Etkinlikler kapsamında çocuklar kil, savunma sanatları, boyama, üç boyutlu Türkiye turu ve ok atma gibi etkinlikler yapma fırsatı buldu.

Boyalı elleriyle yaptıkları resimlerle dünya barışının önemine vurgu yapan savaş mağduru çocuklar, çevre bilincini desteklemek içinde Antalya sahilinde gönüllü olarak çöp topladı.

Savaş mağduru çocuklar, çeşitli animasyon gösterilerinin yapıldığı Türkçe ve Ukraynaca müziklerin çalındığı etkinlikte doyasıya eğlendi.

Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İhsan Demirbaş, gazetecilere, Antalya'da yaklaşık bin Ukraynalı çocuğu ağırladıklarını belirtti.

Etkinlikte Ukraynalı çocukların heyecanına ortak olduklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Demirbaş, "Savaş mağduru Ukraynalı çocuklarımıza yakında Antalya'da Türkçe kursları başlatacağız. Türkçe kurslarımız çevrim içi ve yüz yüze olarak yapılacak." dedi.

Etkinliğe katılan Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Antalya'da çifte bayram kutladıklarını belirterek, "Türkiye'de Gençlik bayramı, Ukrayna'da ise Milli Kıyafet Bayramı olmasından dolayı çifte bayramı yaşıyoruz. Bugün biz milli kıyafetlerimizi, gömleklerimizi giyindik. Bu bayramı da bu şekilde kutlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'da hem savaşın hem de hayatın da devam ettiğini dile getiren Rustamov, Ukrayna'dan gelen yaklaşık bin yetim çocuğun burada Türk dostlarıyla beraber eğlendiklerini vurguladı.

Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Antalya'daki etkinliklerde eğlendi
Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Antalya'daki etkinliklerde eğlendi
Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Antalya'daki etkinliklerde eğlendi
Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Antalya'daki etkinliklerde eğlendi

YORUMLAR
500
Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler doyasıya eğlendi Kütahya'da 'Özel Çocuk Şenliği' etkinliği düzenlendi, minikler doyasıya eğlendi SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR SAVAŞTAN KAÇIRILAN UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLAR, OYUN OYNADIKLARINI SANIYOR
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Antalya'daki etkinliklerde eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
00:12 Antrenörünün attığı tokat yüzünden gündem olan sporcu ilk kez konuştu: Şoka girmiştim, tokat atmasını ben istedim
23:40 Zonguldak'ta şaşkınlık yaratan olay! Dereden fırlayıp kaptığı ördeği önce boğdu sonra midesine indirdi
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:20 İki taksici, turistlerin 45 bin TL değerindeki paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:45 ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 00:31:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Antalya'daki etkinliklerde eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement