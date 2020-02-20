Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu: Virüslüleri getirmeyin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu: Virüslüleri getirmeyin - Son Dakika Dünya

Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu: Virüslüleri getirmeyin

7 saat önce

Covid-19 (koronavirüs) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 48'i Ukraynalı olmak üzere 77 kişiyi taşıyan uçak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indi.

Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu: Virüslüleri getirmeyin, System.String[]

Covid-19 (koronavirüs) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 48'i Ukraynalı olmak üzere 77 kişiyi taşıyan uçak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indi. Çin'den gelen kişileri şehirlerinde istemeyen yüzlerce Ukraynalı, hastanelerin önünde barikat kurarak protestoya başladı.

Çin'in Vuhan kentinden Covid-19 salgını nedeniyle tahliye edilen 48'i Ukrayna, 29'ü farklı ülkelerin vatandaşı olan 77 kişi Ukrayna'ya getirildi. Vuhan'dan dün kalkan ve Kazakistan aktarmalı olarak Ukrayna'ya gelen uçağın yakıt ikmali için Kiev'e indiği, kısa süre sonra Harkiv kentine doğru yola çıkacağı belirtildi. Yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 taşımadıkları belirlenen 77 kişinin, 14 gün boyunca önlem olarak Poltova ilinde bir askeri hastanede özel gözetim altında tutulacağı açıklandı.

HASTANELERİN ÖNÜNDE BARİKAT KURULDU

Ülkenin farklı illerinde panik yaşayan yüzlerce kişi, Çin'den gelen kişilerden 'hastalık kapabilecekleri' endişesiyle sokağa dökülerek protesto gösterilerine başladı. Kiev, Lviv ve Ternopil şehirlerindeki bazı kasabalarda hastanelerin önünde barikat kurarak eylem yapan vatandaşlar, hastanelerin havalandırma ve izolasyon sistemlerinin yetersiz olduğu ve doktorların korunmasız oldukları gerekçesiyle, Çin'den getirilen kişilerin kendi bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına yerleştirilmemesini talep ediyor.

Lviv'in Vinniki kasabasında bir hastanenin önünde toplanan yüzlerce kişinin, lastikler ve tahtalarla barikat kurarak tepki gösterdikleri görüldü. Yerel basına konuşan bir Ukrayna vatandaşı, "O kişileri buraya getirebilirler ve içlerinden biri virüs taşıyor olabilir. Hastane personelleri burada yaşıyor, marketlere girip çıkıyor, çocukları okula gidiyor. Çin'de doktorlar uzay elbiseleri giyiyor. Bizde ise hiçbir önlem yok" diyerek endişesini dile getirdi.

POLİS VE ASKERLERLE ÖNLEM

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Vuhan'dan getirilen kişilerin karantinada tutulacağı yerde 30 polis ve 17 asker ile yoğun güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Wuhan, Kiev, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
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