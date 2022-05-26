Ulaş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Ulaş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu resim sergisi açıldı

26.05.2022 09:30
Ulaş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu resim sergisi açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "konulu resim sergisi açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "konulu resim sergisi açıldı.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Selçuk Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serhat Duman gerçekleştirdi.

Kurum amirleri ve velilerin de katılımlarıyla açılan sergide Baş, sergideki resimleri tek tek inceleyerek öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Baş, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin geleceğin teminatı gençlere vatan ve millet sevgisi aşılanmasında önemli olduğunu belirtti.

Okulun müdürü Yusuf Efe ise milli, manevi ve insani değerler ile tarihsel ve kültürel hassasiyetlerin kazandırılması amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu resim sergisi düzenlendiklerini söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaş'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika


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