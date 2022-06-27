Ulaş'ta yaz Kur'an kursları açıldı - Son Dakika
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Ulaş'ta yaz Kur'an kursları açıldı

27.06.2022 14:25
Ulaş'ta yaz Kur'an kursları açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursları düzenlenen programla eğitime başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursları düzenlenen programla eğitime başladı.

Ulaş Merkez Cami'nde düzenlenen programda İlçe Müftüsü İzzet Kendir, öğrencilerle sohbet ederek yaz kurslarının önemini anlattı.

Merkez ve köylerdeki camilerde başlayan kursların 26 Ağustos 2022'de tamamlanacağını, 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençlerin kayıt yaptırabileceğini ifade eden Kendir, "Çocuklarımız hayata hazırlanmak için bilgi ve beceriyle donatılıyor. Bunun en önemli saç ayağı Milli Eğitim Müdürlüğüdür. Diğer taraftan erdem ve inanç gibi değerlerin de inşası ve öğretilmesi gerekiyor. Bunun da en önemli paydaşlarından biri Diyanet İşleri Başkanlığıdır." dedi.

Kur'an kurslarının önemini vurgulayan Kendir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz, camilerimizi şenlendirerek Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimizin hayatını ve camilerimizin onlar için yaşam alanının bir parçası olduğunu öğreniyorlar. Gençlerimiz, yavrularımız camiyi sevecekler, Allah'ı, Peygamberimizi, ezanı, bayrağı sevecekler ve bir arada yaşadığımız vatanı sevecekler. Yeni arkadaşlıklar edinerek, sosyalleşerek, ahlaklı ve maneviyatlı, vicdanlı, hak hukuk, haram helal bilen, vatanımıza, milletimize ve de tüm insanlığın hayrına iyi işler yapan bireyler olacaklar."

Kendir, kurs boyunca çocukların gelişim süreçlerine katkı sunacak hocalara da teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer, kursta ilk dersi işledi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kenevir, Sivas, Cami, Güncel, Son Dakika

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