Son Dakika Haberleri: Ulaşıma Kar Engeli

Ulaşıma Kar Engeli

27 dakika önce

Kar yağışı nedeniyle Kayseri'de 92 mahallenin ve Kırşehir'de 48, Nevşehir'de ise 52 köyün yolu ulaşıma kapandı.

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Kar yağışı nedeniyle Kayseri'de 92 mahallenin ve Kırşehir'de 48, Nevşehir'de ise 52 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreyi bulurken, ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Pınarbaşı, Bünyan, Sarız, Akışla, Sarıoğlan, Develi ve Özvatan ilçelerinde 92 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kırşehir

Kırşehir'de gece saatlerinden itibaren devam eden yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 7 ekip, çoğunluğu Kaman, Akpınar ve Akçakent ilçelerindeki kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir

Nevşehir'de dünden itibaren etkili olan ve gece de devam eden kar yağışının ardından il genelinde 52 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.


Kar kalınlığı, yükseklerde 40 santimetreye yaklaşırken, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:31 Kaynak: AA

Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Kar, Güncel
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