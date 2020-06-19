Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Şırnak'a 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Şırnak'a 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Şırnak'a 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık" Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şırnak genelinde 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık son 18 yılda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " Şırnak'a 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık"

ŞIRNAK - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şırnak genelinde 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık son 18 yılda. Yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve daha fazla hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve kalabalık bir gurup tarafından karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cudi Dağı eteklerindeki yol çalışmalarını gerçekleştiren inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden Şırnak'taki yol yapım ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Bu saldırılar teröristlerin son çırpınışlarıdır"

Silopi'de yol inşaatında çalışan sivil işçilere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 4 sivil vatandaşın şehit olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Birkaç gün önce burada bir terör saldırısı oldu ve maalesef 4 şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz, mekanları cennet olsun. Bunlar teröristlerin son çırpınışları, tabi kendileri de bunun farkında. Askerimiz gerekli cevabı misliyle vermektedir" diye konuştu.

"Ülkemizin her tarafına yatırımları ilmik ilmlik işliyoruz"

Şırnak genelinde 18 yılda 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Bizim yaptığımız yollar akar su gibidir gittikleri yerlere canlılık getirir, yeşillik getirir, hareket getirir. Buradaki sosyal yaşamı aktifleştirir, istihdam sağlar, tüketimi arttırır, ticareti arttırır. O yüzden yaptığımız yatırımlar çok önemli ve ülkemizin her noktasında bu yatırımları ilmik ilmik işliyoruz. Ülkenin Her noktasında bir çalışmamız var, bir çabamız var. Bu da halkımızın, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz ve bugün Şırnak'tayız. Şırnak'ı bütün ilçeleriyle, merkeziyle her tarafıyla yaptığımız yatırımları ve bundan sonra planlayacağımız yatırımları ilgililerle birlikte görüşerek tartışarak inşallah en güzel hizmetlere devam edeceğiz. Şuan bulunduğumuz şantiye Şırnak Cizre şantiyesi yıllardır süren bir sıkıntıyı bitirmek üzereyiz, aslında ve yol trafiği açıldı. İnşallah sıcak asfaltı da bu yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız ve vatandaşlarımıza konforlu bir yol sağlayacağız. Şırnak'ta valimiz ve belediye başkanlarımızla toplantı yaparak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için bütün projelerimizi tek tek elden geçirip en iyi hizmetleri vermenin çabası içerisindeyiz. İnşallah devam eden projelerimizin bir an önce bitirilmesi ve yeni yapacağımız projeleri beraber istişare ederek onların planlamasını yapacağız" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra karayolu ile Şırnak merkeze geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Şırnak'a 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık

Adil Karaismailoğlu, Şırnak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Şırnak'a 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık' - Son Dakika

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