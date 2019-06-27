Son Dakika Haberleri: Uluslararası Af Örgütünden İran'a suçlama
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Uluslararası Af Örgütünden İran'a suçlama

1 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, İran yönetimini, devrimden sonraki süreçte idam edilen siyasi suçluların ailelerine yönelik tehdit, taciz ve yıldırma politikası izlemekle suçladı.

Uluslararası Af Örgütünden İran'a suçlama, System.String[]
Uluslararası Af Örgütü, İran yönetimini, devrimden sonraki süreçte idam edilen siyasi suçluların ailelerine yönelik tehdit, taciz ve yıldırma politikası izlemekle suçladı.
Örgüt tarafından "İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımlanan açıklamada, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ifade edildi.
İran'da 1988'de idam edilen siyasi suçluların ailelerinin adalet talebinin karşılık görmediğine vurgu yapılan açıklamada, "İranlı yetkililer, 1988 yılında ortadan kaybolan ve yargılanmadan infaz edilen binlerce mahkumun aile üyelerini hedef alan acımasız uygulamalarla işkence ve kötü muamele yasağını sistematik şekilde ihlal ediyor. Gerçeği ve adaleti arayan aile üyeleri tehdit, yıldırma ve saldırılara maruz kalıyor." ifadelerine yer verildi.
1988 idamları
İran yönetimi, Şah rejimine karşı birlikte hareket ettiği sosyalist ve komünist grupları 1988'de tasfiye sürecine başlamıştı. Temmuz 1988'de başlayan tasfiye süreci 5 ay sürmüş ve İran'da faaliyet gösteren sosyalist örgütler ve çeşitli komünist parti mensuplarından binlerce kişi idam edilmişti.
Ahmed Muntazari, toplu idamlarla ilgili hükümlere ilişkin devrimin önde gelen din adamlarından babası Ayetullah Hüseyin Ali Muntazari'ye ait bir ses kaydını 2016'da sosyal medyada paylaşmıştı.
Ses kaydında, devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin talimatıyla verilen infaz hükümlerinin, İslam hukukuna uygun olmadığını belirten Ayetullah Muntazari, idamları, "İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük cinayeti" şeklinde niteliyor.
Ahmed Muntazari, Kasım 2016'da "ulusal güvenlik aleyhinde faaliyet", "gizli ses kaydını yayımlamak" ve "rejim karşıtlığı" suçlamalarıyla 21 yıl hapse mahkum edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:31 Kaynak: AA
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