Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un

3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri geçtiğimiz salı günü sanat, magazin, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin akın ettiği bir törenle sahiplerine takdim edildi. Maltepe Kuğu Gölü İstanbul'da gerçekleşen törene birbirinden önemli isimler katılırken gecede renkli anlar da yaşandı.

ÖZAY VE ELLES SUNDU

Gecenin sunuculuğunu ünlü manken ve sanatçı Tuğba Özay ile oyuncu ve manken Wilma Elles üstlendi. Törenin kırmızı halı sunucuları ise Türkiye'nin tescilli güzeli Nevide Çiçek, model ve reklam yüzü olan Buse Ilgaz, magazin muhabiri Eda Acar ile "A'dan Z'ye" programının sunucusu İlknur Özkuş oldu.

KADINA ŞİDDETE KARŞI TEK YÜREK OLDULAR

"Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanet" sloganı ile düzenlenen törende gecenin başında, organizasyon ekibi sahnede şiddet sonucu ölen tüm kadınların isimlerini yazan pankartlar taşıdılar.

HABERLER.COM'A ANLAMLI ÖDÜL

Gecede, "Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" Haberler.com layık görüldü. Bu anlamlı ödül, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur adına haber müdürleri Ayça Elal Kurtuluş ve Olgun Kızıltepe'ye takdim edildi.

ÖDÜL ALAN DİĞER İSİMLER

Törende "En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi Burak Akan olurken, ünlü yönetmen ödülünü Uğur Arslan'ın elinden aldı. Gecede ayrıca ünlü sanatçı Yılmaz Morgül yılın Türk sanat müziği sanatçısı ödülünü alırken; Klass Magazin, Hababam Sınıfı, Kanal7 Haber Hülya Seloni, Neshe, İbrahim Konar Kanal D muhabiri, Volkan Kamber Kanal D kameramanı, Reşit Kemal, Aleyna Dalveren, Burak Akan, Beyaz Magazin, Show Haber, Ceylan Bozkurt, Bertan Arslan, Kürşat Gürel, Fatih Bulut, Seren Uzun, Fundy, Best Life Dergi, Bonne Vie Dergi, Smile Life, Oksana Kuznetsova, Seda Atçı, Tuğba Ulusan ve Uğur Arslan da ödüle layık görüldü.