Bu gurur hepimizin! "Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" Haberler.com'un - Son Dakika
Üye Girişi

Bu gurur hepimizin! "Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" Haberler.com'un

27.10.2022 14:32
Bu gurur hepimizin! "Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" Haberler.com'un

3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü manken Tuğba Özay ve ünlü oyuncu Wilma Elles'in sunuculuğunu üstlendiği geceye birbirinden ünlü isimler de katıldı. Gecede, Haberler.com'a "En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" ödülü verildi. Ödülü Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur adına haber müdürleri Ayça Elal Kurtuluş ve Olgun Kızıltepe aldı.

3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri geçtiğimiz salı günü sanat, magazin, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin akın ettiği bir törenle sahiplerine takdim edildi. Maltepe Kuğu Gölü İstanbul'da gerçekleşen törene birbirinden önemli isimler katılırken gecede renkli anlar da yaşandı.

Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un

ÖZAY VE ELLES SUNDU

Gecenin sunuculuğunu ünlü manken ve sanatçı Tuğba Özay ile oyuncu ve manken Wilma Elles üstlendi. Törenin kırmızı halı sunucuları ise Türkiye'nin tescilli güzeli Nevide Çiçek, model ve reklam yüzü olan Buse Ilgaz, magazin muhabiri Eda Acar ile "A'dan Z'ye" programının sunucusu İlknur Özkuş oldu.

Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un

KADINA ŞİDDETE KARŞI TEK YÜREK OLDULAR

"Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanet" sloganı ile düzenlenen törende gecenin başında, organizasyon ekibi sahnede şiddet sonucu ölen tüm kadınların isimlerini yazan pankartlar taşıdılar.

Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un

HABERLER.COM'A ANLAMLI ÖDÜL

Gecede, "Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" Haberler.com layık görüldü. Bu anlamlı ödül, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur adına haber müdürleri Ayça Elal Kurtuluş ve Olgun Kızıltepe'ye takdim edildi.

Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un

ÖDÜL ALAN DİĞER İSİMLER

Törende "En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi Burak Akan olurken, ünlü yönetmen ödülünü Uğur Arslan'ın elinden aldı. Gecede ayrıca ünlü sanatçı Yılmaz Morgül yılın Türk sanat müziği sanatçısı ödülünü alırken; Klass Magazin, Hababam Sınıfı, Kanal7 Haber Hülya Seloni, Neshe, İbrahim Konar Kanal D muhabiri, Volkan Kamber Kanal D kameramanı, Reşit Kemal, Aleyna Dalveren, Burak Akan, Beyaz Magazin, Show Haber, Ceylan Bozkurt, Bertan Arslan, Kürşat Gürel, Fatih Bulut, Seren Uzun, Fundy, Best Life Dergi, Bonne Vie Dergi, Smile Life, Oksana Kuznetsova, Seda Atçı, Tuğba Ulusan ve Uğur Arslan da ödüle layık görüldü.

Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un
YORUMLAR
500
3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu 3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Olgun Kızıltepe, Yılmaz Morgül, Bedia Teymur, Wilma Elles, Tuğba Özay, Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un - Son Dakika


Son Dakika
14:30 İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
13:35 Bakan Bekir Bozdağ: Hem Türk Tabipleri Birliği hem de mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
13:22 Çocuğunun gözleri önünde tartıştığı eşini acımadan dövdü
13:24 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan "Enflasyonla mücadele konusunda kendinizi başarılı hissediyor musunuz?" sorusuna ses getirecek cevap
13:13 Duayen isim Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı
12:56 "Beni Millet İttifakı'na alsınlar" diyen DTP lideri Hüseyin Baş'a İYİ Parti'den yanıt: Sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacağız
12:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanında ekonomiden dert yanan kadının ifadeleri sosyal medyayı salladı
12:05 Azerbaycan'da geçirdiği kaza sonrası taburcu olan Binali Yıldırım'dan ilk sözler
11:34 Spor basınının duayen ismi Halit Kıvanç için tören düzenlendi
11:02 Galatasaray ile Fenerbahçe anlaştı! Derbi için yabancı hakem talep edecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 14:45:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bu gurur hepimizin! "Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" Haberler.com'un - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement