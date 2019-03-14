Son Dakika Haberleri: Uluslararası Asansör Endüstrisi 21-24 Mart'ta Tüyap'ta Bir Araya Gelecek

Uluslararası Asansör Endüstrisi 21-24 Mart'ta Tüyap'ta Bir Araya Gelecek

14 dakika önce

– Tarsus Türkiye'nin Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) desteğiyle düzenleyeceği 16'ıncı Asansör İstanbul Fuarı, 21-24 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde uluslararası asansör endüstrisi bir araya gelecek.

Uluslararası Asansör Endüstrisi 21-24 Mart'ta Tüyap'ta Bir Araya Gelecek, System.String[]
Tarsus Türkiye'nin Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) desteğiyle düzenleyeceği 16'ıncı Asansör İstanbul Fuarı, 21-24 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde uluslararası asansör endüstrisi bir araya gelecek.

Tarsus Turkey AYSAD'ın desteği ile düzenlenen Asansör İstanbul'a İtalya, Hollanda, Finlandiya, İspanya, İsviçre, Lübnan, Mısır ve Rusya gibi 30 farklı ülkeden uluslararası markalar ile yerli büyük üreticilerin öncülük ettiği 400 firma katılıyor.

Daha akıllı, daha güvenli ve daha hızlı asansörlerin sergileneceği fuarda konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden yürüyen merdiven ve yollara kadar farklı kategorilerde en yeni ürün, makine, malzeme, ekipman ve teknolojiler sergilenecek.

İstanbul Fuarı'nın Türkiye, Balkanlar, BDT Ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarında eşsiz ticaret fırsatları sunacağını söyleyen Tarsus Turkey Genel Müdür Yardımcısı Seda Bozkurt, "Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nin altı salonunda birden 50 bin metrekare alanda düzenleyeceğimiz Asansör İstanbul, katılımcılarını, yurt içi ve yurt dışından 30 bin profesyonel alıcı ve endüstri liderleri ile buluşturacak. Dünya asansör endüstrisinin şimdiden heyecanla beklediği fuarımız, her buluşmada olduğu gibi milyonlarca dolar değerinde yeni işbirliği ve ticaret anlaşmalarının adresi olacak" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:22 Kaynak: DHA

Tarsus, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Slimani'nin 28 Milyonluk Tatili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ın Tersini Söyledi: Anketlere Göre Hiçbir Sıkıntımız Yok

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Asansör Endüstrisi 21-24 Mart'ta Tüyap'ta Bir Araya Gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]