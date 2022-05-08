SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

08.05.2022 15:21

SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu (2)DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİUluslararası Edirne Maratonu'nda koşunun ardından dereceye giren atletler için ödül töreni düzenlendi.

SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu (2)

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Uluslararası Edirne Maratonu'nda koşunun ardından dereceye giren atletler için ödül töreni düzenlendi. 150'si yabancı 1022 atletin katıldığı maratonda dereceye girenlere ödülleri Lozan Anıtı önünde verildi.

21 kilometre genel klasman erkekler kategorisinde birinci Fetene Alemu Regasa, ikinci Mestan Turhan ve üçüncü Ümit Er oldular. 21 kilometre genel klasman kadınlar kategorisinde ise Dilan Atak birinci, Rahime Tekin ikinci ve Selin Güney üçüncü oldu.

10 kilometre genel klasman erkekler kategorisinde Abdullah Tuğluk birinci, Sait Kerem Yetişir ikinci ve Mehmet Aydıngör de üçüncü oldu. 10 kilometre genel klasman kadınlar kategorisini ise Tanya Dimitrova birinci, Hasibe Demir ikinci, Gamze Altunbaş da üçüncü oldu.

Dereceye giren atletlere ödüllerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İl Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ve Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ verdi.

SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

YORUMLAR
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7. Uluslararası Edirne Maratonu, tarihi dokuların gölgesinde gerçekleştirildi 7. Uluslararası Edirne Maratonu, tarihi dokuların gölgesinde gerçekleştirildi 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

gençlik, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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