Son Dakika Haberleri: Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu - Menajer Ahmet Bulut
Son Dakika Güncel Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu - Menajer Ahmet Bulut - Son Dakika

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu - Menajer Ahmet Bulut

6 saat önce

Futbolcu menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'a transferinde aracı olduğu Radamel Falcao'yla ilgili, "Falcao, bence 2-3 hafta içinde sakatlıktan döner. Falcao, bir Van Persie değil. Sakat gelmedi.

Futbolcu menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'a transferinde aracı olduğu Radamel Falcao'yla ilgili, "Falcao, bence 2-3 hafta içinde sakatlıktan döner. Falcao, bir Van Persie değil. Sakat gelmedi." dedi.

Ahmet Bulut, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'ndaki "Türkiye Transfer Piyasası" adlı oturuma katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, Falcao'yla ilgili "Aldığı rakam abartı değil. Sneijder ve Drogba'dan fazla değil. Monaco'da daha fazla alıyordu. Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi'nde oynamasıydı. Valencia ve Sevilla da istiyordu. Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'na gitmek için ve bir de taraftarlar için Galatasaray'ı istedi. Çocuk müzmin sakat değil. Falcao, bence 2-3 hafta sonra döner. Falcao, bir Van Persie değil. Sakat gelmedi." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bulut, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i de eleştirdi. Dursun Özbek'in verdiği sözleri tutmadığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Dursun Özbek, Galatasaray'a yakışmayan bir başkandı. Galatasaray başkanı söz verdiği zaman yerine getirmeli. Ben ona 3 iş yaptım. Bruma'yı 15 milyon avroya sattım. Başkana, 'menajerlik mukavelesi yapalım.' dedim. Bana, 'Başka işler yapalım, hallederiz.' dedi. Sonra Feghouli ve Belhanda'yı getirdim yine 'haftaya mukavele yaparız.' diye diye seçime gitti. 'Kazanacağım.' dedi kaybetti. Mustafa Cengiz göreve gelince, 'Senin gibi bir profesyonel, nasıl mukavele alamadı.' dedi. Bende 'Karşımdaki Galatasaray başkanı, Langaspor'un değil.' dedim. İlk defa orada kazık yemiştim."

Ahmet Bulut, menajerliğini yaptığı Süper Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçen İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'le ilgili ise, "3 büyük kulübe vermek istemiyorum. Eğer onlara verirsem, Avrupa'ya satamam. Bir sene daha Kayseri'de oynasın, sonra Avrupa'ya bir kulübe veririz. Çocuk benim malım değil, kulüpte mukavelesi var. Çocuğun hakkını kollamak için şartları zorlarım." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu - Menajer Ahmet Bulut

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:59 Kaynak: AA
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