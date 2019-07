4. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası yarın başlıyor.İki gün sürecek ve 25 takımın katılacağı turnuvanın basın toplantısı Kalamış 'ta bir restoranda gerçekleştirildi.Toplantıya Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, Ragbi Lig Türkiye Başkanı Gürol Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Julien True ve Fatih Çetinkaya ile Ragbi Türkiye Ligi Derneği diğer üyelerinin yanı sıra yerli ve yabancı sporcular katıldı.Türkiye ve yurt dışından 300 ragbi sporcusunun katılacağı organizasyonda takımlar 5 as, 5 de yedek oyuncudan oluşacak.Bu yıl düzenlenecek turnuvada, Lübnan , Sırbistan ve İran 'dan katılan takımlar da yarışacak.Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran Şerdil Dara Odabaşı, şu değerlendirmede bulundu:"Ragbi Türkiye'de gelişmekte olan bir spor ve umarım daha hızlı gelişir. Türkiye'de endüstriyel sporların önüne geçen alternatif haline gelir. Her sporun temelinde strateji ve disiplin vardır. Ragbi, bunların odak noktasının en güçlü olduğu spor. Kadıköy Belediyesi olarak şu an sadece yer sağlayıcısı ve destek olan konumundayız. Önümüzdeki yıllarda bunu geliştirmek istiyoruz. Kadıköy'de bir spor anayasası, bir spor sözleşmesi oluşturmayı hedefliyoruz. İnsanların futbol, basketbol ve voleybolun dışındaki sporlarla ilgilenmelerini sağlamak istiyoruz. Önce ulusal daha sonra uluslararası bir yelken yarışına ev sahipliği de yapmayı amaçlıyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Umarım turnuvaya seneye daha çok ülkeden çok daha fazla sayıda sporcu katılır."Gürol Yıldız, geçen yıl Kadınlar Ragbi Ligi'ni kurduklarını hatırlatarak, "Bu sporu Türkiye'de geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyemiz bize destek veriyor. Onlara teşekkür ediyorum. 2016'da Julien True'nun katkılarıyla da 4 takımla başladık. Dünyada şu an 31. sıradayız. Türkiye Ragbi Ligi artık dünya çapında konuşuluyor." ifadelerini kullandı.Fatih Çetinkaya ise herkesi turnuvaya beklediklerini belirterek, "Ben hem takımlara hem de seyircilere eğlenceli bir hafta sonu diliyorum. Çok farklı bir spor. Gelen seyirciler de memnun kalacak. Spor çeşitlendi. Türk milletine en uygun olan sporlardan biri." diye konuştu.