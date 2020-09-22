Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı - Son Dakika

Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 813. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı.

Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı, System.String[]

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 813. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesince organize edilen, 36 ülkeden 36 sanatçının performans sergileyeceği, dijital ortamda düzenlenen festivalin açılış konuşmasını yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın yaklaşık 9 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Konya'nın her zaman kültürlerin buluşma noktası olduğunu belirten Altay, "Bir kültür, tarih, sanat ve eğitim şehri olan Konya'mız, Mevlana ikliminde yetişmiş insanları nedeniyle aynı zamanda sevgi, barış ve hoşgörü şehridir. Hazreti Mevlana'nın 'Bir canım ama yüz bin bedenim var. Seni inciten beni de incitir' diyerek rengimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun, hepimizin aslında tek bir can olduğunu anlatan felsefesine uygun olarak, müziğin de evrensel bir dili vardır." ifadesini kullandı.

Festivalin, müziğin evrensel dilinin güzel bir yansıması olduğuna değinen Altay, "Her yıl Konya'mızda düzenlenen Mistik Müzik Festivali, farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek yıllardır bu birliğe katkı sunuyor. Hazreti Mevlana'nın doğum yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, şehrimizde 2004 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali, bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerine ait mistik müziklerin ve sanatçıların buluşma noktası olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Altay, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da festival için dünyanın farklı bölgeleri ve Türkiye'den mistik ve etnik müzikleriyle birçok grup, tasavvufi programlar ve çeşitli atölye çalışmalarından oluşan zengin bir program hazırlandığını, ancak pandemi nedeniyle festivali dijital ortamda gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Yarar, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlk günkü heyecanla aşkla Mevlana'nın 'Hak aşıklarının gıdası musikidir' sözünün gerçekliğini tadacağız. Gönlün sınır tanımadığının, zamanı mekanı aşıp giden kudretine şahit olacağız." dedi.

Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru da festivali 17 yıldır beğeniyle takip ettiğini belirterek, düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından İranlı sanatçı Muhammed Reza Shajarıan, ardından da Fransa'dan etnik müziği ve insan sesini birleştiren bir grup, konser verdi.

22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival www.mistikmuzik.com.tr adresinden, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya sayfaları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT AVAZ ve Konya Büyükşehir Belediyesinin internet ve sosyal medya sayfalarından takip edilebilecek.

Müzik Festivali, Turizm, Doğum, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı - Son Dakika

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