Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor - Son Dakika

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlayacak.

Konya'da Mevlana Meydanı önünde startı verilecek tura ilişkin Mevlana Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, tüm hazırlıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle tamamladıklarını söyledi.

Turun yarın başlayıp 27 Eylül Pazar günü yapılacak 2. etapla tamamlanacağını belirten Küçükbakırcı, "Yurt dışından gelen 7 yabancı takım ve 5 yerli takım, toplamda 12 takım mücadele edecek. Parkuru ilk kez Konya'nın ilçelerinden geçiriyoruz. Önümüzdeki sene inşallah Kovid biter de normal şartlara dönersek Konya'nın 31 ilçesini de güzergaha dahil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyona ilişkin önemli bir altyapı çalışması sürecinden geçtiklerini anlatan Küçükbakırcı, "7 yabancı takımın içerisinde Amerikalılar, Kamboçyalılar, Ruslar, Ukraynalılar var. Önümüzdeki yıllarda etap sayımızı arttırırsak ve bu yönde tam olarak destek alırsak 20 takımla koşabilecek altyapımız var. Bisiklet sporuna ilgi artarak devam ediyor. Pandemi sürecinde bu sporun önemi daha çok anlaşıldı. Konya'mızın bisiklet yolu uzunluğunda dünyada New York'tan sonra 2. il olması hepimizin malumu. 545 kilometre bölünmüş yolu olan tek iliz. Bu açıdan şehrimizde böyle önemli turların düzenlenmesi bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Küçükbakırcı, tura katılacak takımlara başarı dileklerini iletti.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de turun en güzel şekilde tamamlanmasını ümit ettiklerini söyledi.

Tura katılacak sporculara başarı dileyen Şahin, şöyle konuştu:

"Konya olarak bütün kurumlarımız, Büyükşehir Belediyemiz, Karatay, Selçuklu ve Meram belediyelerimiz destek verdiler. Vermeye de devam ediyorlar. Bisiklet sporu Konya'mızla özdeşleşen bir spor. Bu branşı önümüzdeki süreçte de daha üst seviyelere çıkarmak için, ilimizin adını bu branşta daha çok duyurmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

Turun yarınki 1. etabı, Sarayönü güzergahının ardından Selçuklu Belediyesi önünde tamamlanacak. Turun 2. etabı yine Mevlana Meydanı önünde başlayıp, Çumra güzergahının ardından Meram Belediyesi önünde sona erecek.

Tura Türkiye'den Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Trek Trakya, Selçuklu Belediyesi ve Sivasspor takımları ile 3 Rus, 2 Amerikan, 1 Çin ve 1 de Kamboçya takımı katılacak.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Selçuklu, Bisiklet, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor - Son Dakika Spor

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