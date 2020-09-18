"Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" ödül töreni - Son Dakika

"Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" ödül töreni

Nevşehir'de gerçekleştirilen, Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde, jürinin değerlendirmesinin ardından ödüller sahiplerini buldu.

Nevşehir'de gerçekleştirilen, Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde, jürinin değerlendirmesinin ardından ödüller sahiplerini buldu. Festivalde, Grand Prix Ödülü Luis Medina'nın "Help" filmine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl Kapadokya'da ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin ödül töreni bölgenin önemli turizm merkezlerinden Paşabağı'nda peribacaları arasında yapıldı.

Törende gazetecilere açıklamada bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yıldan itibaren Kapadokya'nın iki ayrı film festivaline ev sahipliği yapmaya başlayacağını belirterek, "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali bu yıl ilk kez Kapadokya'da yapıldı ama bundan sonraki süreçte artık şehrimizde düzenlenecek. Doğal bir film platosu olma özelliğindeki bölgemizde ayrıca Kapadokya Film Festivali de 2021 yılından itibaren gerçekleştirilecek. Bundan sonra şehrimiz sanat, kültür ve sporla anılacak." dedi.

Törende konuşan Festival Başkanı Can Saraçoğlu da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl kısıtlı sayıda davetlinin katıldığını etkinliğin gelecek yıldan itibaren daha coşkulu şekilde düzenleneceğini ifade etti.

Festivalin, Türkiye ve Kapadokya'nın tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Festival boyunca Nevşehir halkı ve Kapadokya coğrafyası misafirperverlik yaptı. Bu önemli organizasyonun önümüzdeki yıllarda taçlanacaktır. Amacımız, ülkemizin turizm potansiyelini uluslararası arenada gülü bir şekilde tanıtmaktır. Pandemi nedeniyle bu yıl katılım kapasitesi düşük tutuldu ama gelecek yıllardan itibaren daha geniş kapsamlı şekilde organize edilecektir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ise konuşmasında Türk film ve dizilerinin dünya genelinde yaklaşık 600 milyon kişi tarafından takip edildiğini söyledi.

Yılmaz, "Filmlerimiz, 152 farklı ülkeye ihraç ettiğimiz çok önemli değerlerimizdir. Filmlerimizle, tarihimiz, kültürümüz, edebiyatımız hatta markalarımızı dünyaya taşımaktayız. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, ülkemizin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve özellikle ülkemizin dünya ölçeğinde bir film çekim merkezi haline getirilmesinde önemli olacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı

Ülke, bölge, şehir, seyahat, turizm markaları, turizm hizmetleri, belgesel kategorileri ve jüri özel ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül alan filmlerin izlenerek ödüllerin takdim edildiği programda turizm filmleri ülke kategorisinde "Austria Strengthens Ties", "My Country Azerbaycan", "Yaroslavia Will Stay in Your Stories", bölge kategorisinde "Nothing Much But Much More", "Magic Cordoba", "The Secret Of Tanintharyi", "Dubrovnik Riviera", " Kemeraltı'nın Sanatkarları" şehir kategorisinde "You Have Reached Your Destination", "Staycation", "Back To The Forest", "Ben Antep'im" filmleri ödül aldı.

Belgesel kategorisinde, "Climent Gitart Pioner Del Turisme", seyahat filmleri kategorisinde, "Magical Places in Lisbon", turizm hizmet kategorisinde, "You Only Love Once", "The İnspiration Behind An Old Manor House Hotel Renovation", turizm markaları kategorisinde, "Alps At Their Very Best", "Hunger For Experiencies", "Tu Me Acostumbraste" ile "The Last Judgment by Hans Memling" filmleri seçildi.

Jüri, Nevşehir Belediyesi Özel Ödülü için ise "Zagreb Loves You", "Balat Rüyası" ve Tokat" adlı filmleri, Grand Prix Ödülü için ise "Help" isimli filmler belirlendi.

Festivalde derece elde eden yapımların yönetmen ve temsilcilerini protokol üyelerince ödülleri takdim edildi.

Türkiye'deki turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan ve 350'e yakın filmin başvuru yaptığı organizasyon, festival komitesi ile ödül kazananların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreni

Festival, Nevşehir, Turizm, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 23:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali' ödül töreni - Son Dakika

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