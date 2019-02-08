Son Dakika Haberleri: Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası

Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya'dan sporcular çeşitli kategorilerde yarıştı.

Organizasyonda ilk gün yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar 800 metre serbest

1. Merve Tuncel

2. Sıla Özkazanç

3. Ecem Dönmez

Erkekler 800 metre serbest

1. Yiğit Aslan

2. Nikita Ostapenko (Ukrayna)

3. Anılcan Oktay

Kadınlar 400 metre karışık

1. Deniz Ertan (Yeni Türkiye rekoru)

2. Doğa Babacan

3. Defne Taçyıldız

Erkekler 400 metre karışık

1. Alpcan Örnek

2. Melikşah Düğen

3. Taylan Özgür

Kadınlar 50 metre sırtüstü

1. İlayda Kargın

2. Leyla Özdoyuran

3. Selen Özbilen

Kadınlar 50 metre kurbağalama

1. Ilgın İlter

2. Yağmur Soyerden

3. Yosun Hacıfazlıoğlu

Erkekler 50 metre kurbağalama

1. Berkay Öğretir

2. Demirkan Demir

3. Vladislav Dmitryk (Ukrayna)

Kadınlar 50 metre kelebek

1. Aleyna Özkan

2. Defne Kurt

3. Olcaytu Hatipoğlu

Erkekler 50 metre kelebek

1. Pavel Pakhomov (Rusya)

2. Berk Özkul

3. İlker Altınbilek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:11 Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Edirne, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek! Ünlü İsimlerden Gurbetçilere Çağrı Türkiye'ye Yatırım Yapın

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 23:51:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]