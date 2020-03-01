Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi.
Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel yapılan organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkeden 171'i kadın 515 sporcu katıldı.
Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 22 madalya ile zirvede yer aldı.
İkinci gün yapılan karşılaşmalar sonunda ülke sıralamasında Gürcistan 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ikinci sırada yer alırken, Kazakistan 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek üçüncü oldu.
İkinci gün karşılaşmalarında sıkletlerinde dereceye girenler şunlar:
Kadınlar
57 Kilo:
1- Özlem Yıldız (Türkiye)
2- Shapagat Daulet (Kazakistan)
3- Ayşenur Budak (Türkiye)
3- Şilan Bitgin (Türkiye)
63 Kilo:
1- Eter Askilashvili (Gürcistan)
2- Hatice Vandemir (Türkiye)
3- Ayşenur Karadağ (Türkiye)
3- Sara Glukhova (Rusya)
70 Kilo:
1- Lucie Pusteljovska (Çekya)
2. Olga Miller (Rusya)
3- Hatice Koçyiğit (Türkiye)
3- Şeyda Nur Çiçek (Türkiye)
+70 Kilo:
1- Duygu Dirgen (Türkiye)
2- Öznur Efe (Türkiye)
3- Narmin Amirli (Azerbaycan)
3- Veronika Saraeva (Rusya)
Erkekler
73 Kilo:
1- Jumber Meladze (Gürcistan)
2- Giorgi Terashvili (Gürcistan)
3- Adil Aduakhtov (Kazkistan)
3- Aleksandre Loladze (Gürcistan)
81 Kilo:
1- Kurban Kurbanov (Rusya)
2- Giorgi Marmalidze (Gürcistan)
3- Egor Malkin (Rusya)
3- Erik Temirkanov (Rusya).
90 Kilo:
1- Mikheil Japaridze (Gürcistan)
2- Archil Mamulashvili (Gürcistan)
3- Zakhar Pukhaev (Rusya)
3- David Ali (Fransa)
+90 Kilo:
1- Abdulla Tukhtamishov (Özbekistan)
2- Denis Batchaev (Rusya)
3- Münir Ertuğ (Türkiye)
3- Ucha Tabatadze (Gürcistan)
Ümitler Avrupa Kupası'nda mücadele sporcuların yarın ortak çalışma kampına katılacağı bildirildi.