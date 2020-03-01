Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi - Son Dakika
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Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi

14 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi.

Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi.

Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel yapılan organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkeden 171'i kadın 515 sporcu katıldı.

Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 22 madalya ile zirvede yer aldı.

İkinci gün yapılan karşılaşmalar sonunda ülke sıralamasında Gürcistan 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile ikinci sırada yer alırken, Kazakistan 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek üçüncü oldu.

İkinci gün karşılaşmalarında sıkletlerinde dereceye girenler şunlar:

Kadınlar

57 Kilo:

1- Özlem Yıldız (Türkiye)

2- Shapagat Daulet (Kazakistan)

3- Ayşenur Budak (Türkiye)

3- Şilan Bitgin (Türkiye)

63 Kilo:

1- Eter Askilashvili (Gürcistan)

2- Hatice Vandemir (Türkiye)

3- Ayşenur Karadağ (Türkiye)

3- Sara Glukhova (Rusya)

70 Kilo:

1- Lucie Pusteljovska (Çekya)

2. Olga Miller (Rusya)

3- Hatice Koçyiğit (Türkiye)

3- Şeyda Nur Çiçek (Türkiye)

+70 Kilo:

1- Duygu Dirgen (Türkiye)

2- Öznur Efe (Türkiye)

3- Narmin Amirli (Azerbaycan)

3- Veronika Saraeva (Rusya)

Erkekler

73 Kilo:

1- Jumber Meladze (Gürcistan)

2- Giorgi Terashvili (Gürcistan)

3- Adil Aduakhtov (Kazkistan)

3- Aleksandre Loladze (Gürcistan)

81 Kilo:

1- Kurban Kurbanov (Rusya)

2- Giorgi Marmalidze (Gürcistan)

3- Egor Malkin (Rusya)

3- Erik Temirkanov (Rusya).


90 Kilo:

1- Mikheil Japaridze (Gürcistan)

2- Archil Mamulashvili (Gürcistan)

3- Zakhar Pukhaev (Rusya)

3- David Ali (Fransa)

+90 Kilo:

1- Abdulla Tukhtamishov (Özbekistan)

2- Denis Batchaev (Rusya)

3- Münir Ertuğ (Türkiye)

3- Ucha Tabatadze (Gürcistan)

Ümitler Avrupa Kupası'nda mücadele sporcuların yarın ortak çalışma kampına katılacağı bildirildi.

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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