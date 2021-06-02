Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Ukrayna ile yenişemedi

Mücadelenin ilk yarısında milliler, pozisyon üretmekte zorlanırken Ukrayna 27'nci dakikada öne geçti. Furkan Bayır'ın hatası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Alefirenko Danyil, sol ayağıyla yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ümit Milliler, 2'nci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından daha iyi bir görüntü çizdi. Rakip kalede, oyuna sonradan dahil olan Yusuf Barasi'nin yarattığı tehlikelerden sonuç alamayan milliler, 81'inci dakikada Batuhan Kör'ün ayağından bulduğu golle skora denge getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

- İstanbul