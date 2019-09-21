Son Dakika Haberleri: Ümitler balkan şampiyonası budva'da başladı
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Ümitler balkan şampiyonası budva'da başladı

45 dakika önce

8 ülkeden 64 kadın ve 92 erkek judokanın katıldığı şampiyonanın ilk gününde Türkiye, 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı.

Ümitler balkan şampiyonası budva'da başladı, System.String[]
8 ülkeden 64 kadın ve 92 erkek judokanın katıldığı şampiyonanın ilk gününde Türkiye, 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı.
Karadağ'ın Budva kentinde başlayan Ümitler Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 5 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı. Ev sahibi Karadağ'ın yanı sıra Türkiye ile birlikte Romanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Makedonya'nın katıldığı şampiyonada 64 kadın ve 92 erkek judoka mücadele ediyor.
Ümitler Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Ay-yıldızlı judogilerle sıkletlerinde kürsüde yer alan milli judocular şöyle belirlendi:
KADINLAR:
Altın: Aysun Ağdeve (40), Sümeyya Demir (48), İlayda Merve Koçyiğit (52).
Gümüş: Elif Yapıcı (48).
Bronz: Ecem Sonay Birinci (44).
ERKEKLER:
Altın: Yunus Emre Esenboğa (50), Nuri Hüseyin Çetinkoz (66).
Gümüş: Batuhan Yılmaz (50), Kadir Samet Onay (55), Sedat Durmuş (66).
Bronz: Emir Karakuş (60).
Şampiyona bugün yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.


Türkiye, Gümüş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:05 Kaynak: DHA
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