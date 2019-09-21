Ümitler balkan şampiyonası budva'da başladı

8 ülkeden 64 kadın ve 92 erkek judokanın katıldığı şampiyonanın ilk gününde Türkiye
, 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı. Karadağ
'ın Budva
kentinde başlayan Ümitler Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 5 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı. Ev sahibi Karadağ'ın yanı sıra Türkiye ile birlikte Romanya
, Bosna Hersek, Bulgaristan
, Yunanistan
, Arnavutluk
ve Makedonya
'nın katıldığı şampiyonada 64 kadın ve 92 erkek judoka mücadele ediyor.
Ümitler Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Ay-yıldızlı judogilerle sıkletlerinde kürsüde yer alan milli judocular şöyle belirlendi:
KADINLAR:
Altın: Aysun Ağdeve (40), Sümeyya Demir (48), İlayda Merve Koçyiğit (52). Gümüş
: Elif Yapıcı (48).
Bronz: Ecem Sonay Birinci (44).
ERKEKLER:
Altın: Yunus Emre Esenboğa (50), Nuri Hüseyin Çetinkoz (66).
Gümüş: Batuhan Yılmaz
(50), Kadir Samet Onay (55), Sedat Durmuş (66).
Bronz: Emir Karakuş (60).
Şampiyona bugün yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.