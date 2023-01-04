Ümraniye'de korkutan silahlı kavga! Tartıştığı eski kayınbiraderini öldürdü

İstanbul Ümraniye'de saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ferhat Emre P., 2 yıl önce boşandığı eşinin yaşadığı 4 katlı binanın giriş katına geldi. Ferhat Emre P.; eski baldızının sözlüsü Rüştü Can Ü.'nün, eski eşinin evine girip çıktığını fakat kendisinin gelemediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Bunun üzerine Ferhat Emre P. ile eski kayınbiraderi Murat Polat arasında tartışma çıktı. Taraflar evden çıkarak bina kapısının önüne geldi. Tartışmanın büyümesiyle eski kayınbirader Murat Polat elindeki silahla Ferhat Emre P.'ye ateş etti.

OLAY YERİNDE 3 SİLAH BULUNDU

Bunun üzerine Ferhat Emre P. ise Murat Polat'a ve Rüştü Can Ü.'ye ateş ederek karşılık verdi. Ferhat Emre P. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yapılan olay yeri incelemelerinde 3 silah bulundu. Silahlardan 2'sinin kurusıkı olduğu belirlendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başından vurulan Murat Polat, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Rüştü Can Ü. ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı Murat Polat (28) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Polat'ın ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.