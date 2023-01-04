Ümraniye'de korkutan silahlı kavga! Tartıştığı eski kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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Ümraniye'de korkutan silahlı kavga! Tartıştığı eski kayınbiraderini öldürdü

04.01.2023 22:56

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde boşandığı eşinin evine gelen Ferhat Emre P., ile eski kayınbiraderi arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine ateş etmesiyle yaşanan silahlı kavgada eski kayınbirader yaşamını yitirirken, Ferhat Emre P. 'nin eski baldızının sözlüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Ferhat Emre P. gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye'de saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ferhat Emre P., 2 yıl önce boşandığı eşinin yaşadığı 4 katlı binanın giriş katına geldi. Ferhat Emre P.; eski baldızının sözlüsü Rüştü Can Ü.'nün, eski eşinin evine girip çıktığını fakat kendisinin gelemediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Bunun üzerine Ferhat Emre P. ile eski kayınbiraderi Murat Polat arasında tartışma çıktı. Taraflar evden çıkarak bina kapısının önüne geldi. Tartışmanın büyümesiyle eski kayınbirader Murat Polat elindeki silahla Ferhat Emre P.'ye ateş etti.

ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGADA ESKİ KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

OLAY YERİNDE 3 SİLAH BULUNDU

Bunun üzerine Ferhat Emre P. ise Murat Polat'a ve Rüştü Can Ü.'ye ateş ederek karşılık verdi. Ferhat Emre P. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yapılan olay yeri incelemelerinde 3 silah bulundu. Silahlardan 2'sinin kurusıkı olduğu belirlendi.

ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGADA ESKİ KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başından vurulan Murat Polat, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Rüştü Can Ü. ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı Murat Polat (28) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Polat'ın ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA
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Murat Polat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de korkutan silahlı kavga! Tartıştığı eski kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika

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