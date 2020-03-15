Ümraniyespor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümraniyespor: 2-0 - Son Dakika Spor

Ümraniyespor: 2-0

6 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)HATAYSPOR: Akın xx- Aabid x(Dk.75 Furkan), Mirkan xx(Dk.67 Hamza xx), Selim xx, Alican xx, Mesut xx, Sadi xx, R.Buğra xx, (Dk.81 Barbosa), Yusuf xxx, Popov xx, Caner xxÜMRANİYESPOR: Burak x- Nourı xx, Mücahit x(Dk.

Ümraniyespor: 2-0, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Hüseyin Aylak  (xx), Bersan Duran (xx)

HATAYSPOR: Akın xx- Aabid x(Dk.75 Furkan), Mirkan xx(Dk.67 Hamza xx), Selim xx, Alican xx, Mesut xx, Sadi xx, R.Buğra xx, (Dk.81 Barbosa), Yusuf xxx, Popov xx, Caner xx

ÜMRANİYESPOR: Burak x- Nourı xx, Mücahit x(Dk.67 Gomis x), Bahadır x, (Dk.67 Mujan x), Akabueze xx, Gökhan xx, Serkan x, (Dk.80 Erdem x), Alaaddin x, Glumaç x, Muhammed x, Tarık x

SARI KARTLAR: R.Buğra, Selim, Mesut, Sadi (Hatayspor) Mücahit, Gökhan, Gomis (Ümraniye)

GOL: Dk.47 Aabid, 90+6 Barbosa (Hatayspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+6 Gökhan (Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in lideri Hatayspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Aabid ve Barbosa attı.


Mustafa Kemal Atatürk, Kutluhan Bilgiç, Hatayspor, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana

Son Dakika Haberleri
23:20 Sergen Yalçın: "Şampiyonluk şansımız zaten azdı"
23:19 Milliler 4'de 4 yaptı
23:15 Burak Yılmaz'dan derbi sonrası corona virüsü açıklaması!
23:15 Dilmen açıkladı! "Bu yıl oynanmayacak"
23:14 Fatih Terim'den korona virüs açıklaması -2-

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 23:26:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniyespor: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]