Ümraniyespor: 2-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)

HATAYSPOR: Akın xx- Aabid x(Dk.75 Furkan), Mirkan xx(Dk.67 Hamza xx), Selim xx, Alican xx, Mesut xx, Sadi xx, R.Buğra xx, (Dk.81 Barbosa), Yusuf xxx, Popov xx, Caner xx

ÜMRANİYESPOR: Burak x- Nourı xx, Mücahit x(Dk.67 Gomis x), Bahadır x, (Dk.67 Mujan x), Akabueze xx, Gökhan xx, Serkan x, (Dk.80 Erdem x), Alaaddin x, Glumaç x, Muhammed x, Tarık x

SARI KARTLAR: R.Buğra, Selim, Mesut, Sadi ( Hatayspor ) Mücahit, Gökhan, Gomis ( Ümraniye

GOL: Dk.47 Aabid, 90+6 Barbosa (Hatayspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+6 Gökhan (Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in lideri Hatayspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Aabid ve Barbosa attı.