Umreden dönen yolcular Ankara ve Konya'daki yurtlarda gözlem altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umreden dönen yolcular Ankara ve Konya'daki yurtlarda gözlem altına alındı - Son Dakika

Umreden dönen yolcular Ankara ve Konya'daki yurtlarda gözlem altına alındı

6 saat önce

Umreden gelen ve korona virüs nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar, Ankara ve Konya'da bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Umreden dönen yolcular Ankara ve Konya'daki yurtlarda gözlem altına alındı, System.String[]

Umreden gelen ve korona virüs nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar, Ankara ve Konya'da bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" denildi.


Ankara'da Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurdu'nda 2 bin 64, Milli İrade Kız Öğrenci Yurdu'nda bin 880, Gölbaşı'ndaki yurtta bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişi gözlem altına alındı. Konya'da ise Tahir Büyükkörükçü Öğrenci Yurdu'nda 2 bin 228 kişi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'nda ise 2 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4 bin 938 kişi gözlem altına alındı. - ANKARA

Ankara, Konya, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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