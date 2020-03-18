Umreden dönenlerin karantinada 4'üncü günü - Son Dakika
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Umreden dönenlerin karantinada 4'üncü günü

31 dakika önce

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 4'üncü günlerini geçiriyor.

Umreden dönenlerin karantinada 4'üncü günü, System.String[]

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 4'üncü günlerini geçiriyor. Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın ziyareti sırasında kaçma girişiminde bulunulmasının ardından yurt içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekiplerinin özel kıyafetlerini giyip, yurtta nöbet tutmaya başladığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Konya'da 2 yurda 4 bin 938 kişinin yerleştirilmesi planlandı. Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı evli çiftler dışında herkesin, tek tek ayrı odalara alınması üzerine yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi, diğerleri de farklı illere yönlendirildi. Umreden dönenler önce havalimanında ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı.

KAÇMA GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ÖNLEMLER ARTIRILDI

Pazartesi günü Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yurtlara giderek, karantinada bulunanları dinledi. Vali Toprak'ın ayrılacağı sırada bazı kişiler, yurt kapısını zorlayarak, dışarı çıkma girişiminde bulundu. Bu girişim, polis ekipleri tarafından önlendi. Kaçma girişiminin ardından yurt çevresi ve içindeki önlemler de artırıldı. Yurda giren her araç ve kişinin bilgileri alınmaya başlandı. Polis ekiplerinin ise özel kıyafetlerini giyerek, yurt içinde nöbet tutmaya başladığı öğrenildi.

KAYINVALİDESİNE ETLİ EKMEK GETİRDİ

Öte yandan karantinaya alınanların yakınları, yurt önüne gelmeye devam ediyor. Kapıya kadar gelen karantinadakiler ile yakınları uzaktan sohbet edip, birbirine el sallıyor. Yurtta kayınvalidesinin kaldığını belirten kişinin etli ekmek getirdiği görüldü.

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Suudi Arabistan, Koronavirüs, Konya, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:12 Kaynak: DHA

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