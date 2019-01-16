Umuda Yolculukta Donmak Üzere Olan Bebek Kurtarıldı

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı, donmak üzere olan bir bebek tedavi altına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Davutlar
Mahallesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu.
Ekipler, aralarında bir bebek ile çocukların da bulunduğu 31 Orta Afrika
Cumhuriyeti, 20 Afganistan
, 12 Kongo
ve bir Eritre uyrukluyu yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Donmak üzere olduğu belirlenen bir bebek ise 112 Acil Servis
ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.
Aynı gün doğduğu öğrenilen bebeğin hastanede tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.