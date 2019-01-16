Son Dakika Haberleri: Umuda Yolculukta Donmak Üzere Olan Bebek Kurtarıldı

Umuda Yolculukta Donmak Üzere Olan Bebek Kurtarıldı

21 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı, donmak üzere olan bir bebek tedavi altına alındı.

Umuda Yolculukta Donmak Üzere Olan Bebek Kurtarıldı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı, donmak üzere olan bir bebek tedavi altına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Davutlar Mahallesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu.

Ekipler, aralarında bir bebek ile çocukların da bulunduğu 31 Orta Afrika Cumhuriyeti, 20 Afganistan, 12 Kongo ve bir Eritre uyrukluyu yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Donmak üzere olduğu belirlenen bir bebek ise 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.

Aynı gün doğduğu öğrenilen bebeğin hastanede tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı

Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Sorumluluktan Kaçmayacağımı Genel Başkan'a İlettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:22:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umuda Yolculukta Donmak Üzere Olan Bebek Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]