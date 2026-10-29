İstanbul hava durumu: Yarın İstanbul’da hava nasıl olacak? 30 Ekim ve hafta sonu İstanbul’da yağmur var mı? - Son Dakika
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İstanbul hava durumu: Yarın İstanbul’da hava nasıl olacak? 30 Ekim ve hafta sonu İstanbul’da yağmur var mı?

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İstanbul hava durumu: Yarın İstanbul’da hava nasıl olacak? 30 Ekim ve hafta sonu İstanbul’da yağmur var mı?
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Amedspor’un deneyimli sol beki Umut Meraş, sosyal medyada yayılan bir iddiayla gündeme geldi. Futbolcunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Instagram hesabından kutlaması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öne sürülünce “Umut Meraş kadro dışı mı bırakıldı?” sorusu sıkça araştırılmaya başlandı.

İstanbul’da bu akşam hafif yağmur etkili olurken hava sıcaklığı 16 derece civarında seyrediyor. Yarın yağış ihtimali azalırken, hafta sonu havanın büyük ölçüde kuru geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasında ise yağışların yeniden artması ve sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi öngörülüyor. İşte İstanbul’un günlük hava durumu.

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul’da bu akşam saatlerinde hafif yağmur etkili oluyor. Hava sıcaklığı 16 derece civarında ölçülüyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 65 seviyesinde.

İSTANBUL’DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

30 Ekim Cuma günü İstanbul’da en yüksek sıcaklığın 16, en düşük sıcaklığın ise 14 derece civarında olması bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 35 seviyesine geriliyor; gün içinde yer yer kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

31 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklığın 14 ile 17 derece arasında olması, 1 Kasım Pazar günü ise 15 ile 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu boyunca yağış ihtimali yüzde 15 seviyesinde olduğu için havanın büyük ölçüde kuru geçmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA NASIL?

2 Kasım Pazartesi günü sıcaklıkların 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. 3 Kasım Salı günü yağış ihtimali yüzde 45’e çıkarken, 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da yağmurun etkisini artırması ve yağış ihtimalinin yüzde 70’e ulaşması öngörülüyor. Çarşamba günü sıcaklıklar 11 ile 15 derece arasında seyredecek. 5 Kasım Perşembe günü ise hava belirgin şekilde soğuyarak en yüksek sıcaklığın 12, en düşük sıcaklığın ise 9 derece civarında olması bekleniyor.

İSTANBUL 8 GÜNLÜK HAVA DURUMU

29 Ekim Perşembe: 15/ 18 derece, hafif yağmurlu (yağış ihtimali yüzde 65)

30 Ekim Cuma: 14/ 16 derece, yer yer yağmurlu (yüzde 35)

31 Ekim Cumartesi: 14/ 17 derece, parçalı bulutlu (yüzde 15)

1 Kasım Pazar: 15/ 18 derece, parçalı bulutlu (yüzde 15)

2 Kasım Pazartesi: 16/ 20 derece, parçalı bulutlu (yüzde 15)

3 Kasım Salı: 15/ 19 derece, yer yer yağmurlu (yüzde 45)

4 Kasım Çarşamba: 11/ 15 derece, yağmurlu (yüzde 70)

5 Kasım Perşembe: 9/ 12 derece, az bulutlu (yüzde 20)

VATANDAŞLARA UYARI

Önümüzdeki hafta ortasında beklenen yağış ve sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların kalın giysiler ve şemsiye bulundurması öneriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel uyarılarının takip edilmesi tavsiye ediliyor.

Cumhuriyet BayramıUmut MeraşInstagramİstanbulSon Dakika

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