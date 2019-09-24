Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman: "Kaybettiğimiz için üzgünüm"
Son Dakika Spor Haber

Ünal Karaman: "Kaybettiğimiz için üzgünüm"

56 dakika önce

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Ünal Karaman:

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.


Karaman, maç adına çok fazla yorum yapmayacağını ifade ederek, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok fazla maçın adına yapılacak yorum yok. Maç genelinde istekli ve arzulu oynayamaya çalıştık. Özellikle deplasmanlarda penaltıda dahil olmak üzere bulduğunuz pozisyonları yapamadığınız da zorlanırsınız. Bizde bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ünal Karaman, Sivasspor, Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu!
Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! İşte puan durumu Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Hakemler iyi niyetli değil Yılın futbolcusu Lionel Messi oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 00:56:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünal Karaman: "Kaybettiğimiz için üzgünüm"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]