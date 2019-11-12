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Son Dakika Güncel - UNESCO 40. Genel Konferansı Paris'te başladı- Büyükelçi Cengizer, UNESCO Genel Konferansı... - Son Dakika

- UNESCO 40. Genel Konferansı Paris'te başladı- Büyükelçi Cengizer, UNESCO Genel Konferansı...

7 saat önce

- UNESCO 40. Genel Konferansı Paris'te başladı Büyükelçi Cengizer, UNESCO Genel Konferansı Başkanlığını devraldıPARİS - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 40. Genel Konferansı Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

- UNESCO 40. Genel Konferansı Paris'te başladı

Büyükelçi Cengizer, UNESCO Genel Konferansı Başkanlığını devraldı

PARİS - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 40. Genel Konferansı Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

UNESCO 40. Genel Konferansı, bugün kurumun Genel Merkezi'nde başladı. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın da hazır bulunduğu sabah oturumunda UNESCO Genel Konferansı Başkanlığını devraldı. UNESCO Genel Konferansı'na 195 üye devletin temsilcileri katılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yarın öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumda konuşma yapacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 19 Kasım Salı günü öğleden sonra Kültür Bakanları Forumu'na katılacak.

Konferansın tüm oturumları, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Daimi Temsilciliğin mensuplarından oluşan heyet tarafından takip edilecek.

Kurumun politikalarını ve temel çalışma planını belirleyen UNESCO 40. Genel Konferansı, 27 Kasım'a kadar devam edecek.

- UNESCO 40. Genel Konferansı Paris'te başladı- Büyükelçi Cengizer, UNESCO Genel Konferansı...

Birleşmiş Milletler, Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:46 Kaynak: İHA
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