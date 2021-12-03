Üye Girişi
UNESCO Dünya Mirası "kara surları" millet bahçesiyle nefes alacak - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası "kara surları" millet bahçesiyle nefes alacak

03.12.2021 11:16
UNESCO Dünya Mirası "kara surları" millet bahçesiyle nefes alacak

Fatih Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Topkapı mevkisi ile Yedikule Zindanları arasında kalan bölgedeki yoğun yapılaşmayı kaldırarak "Kara Surları Millet Bahçesi Projesi"ni hayata geçirecek.

Fatih Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Topkapı mevkisi ile Yedikule Zindanları arasında kalan bölgedeki yoğun yapılaşmayı kaldırarak "Kara Surları Millet Bahçesi Projesi"ni hayata geçirecek.

Fatih Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan kara surlarının bir bölümüne komşu olarak projelendirilen Kara Surları Millet Bahçesi için bölgede çalışmalarına hız verdi.

Proje kapsamında 200 milyon liradan fazla istimlak bedeli ödenerek sur bölgesinde kalan yüzlerce konut ve yapının mülkiyet sorunu çözüldü.

Proje ile tarihi yarımada kara surları ve çevresinin tarihi, kültürel kimliğinin ön plana çıkarılıp oldukça geniş bir yeşil alan donatılacak.

Saha gezisi sonrası gazetecilere proje hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, kara surlarının UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğunu hatırlattı.

Koruma bandı içerisinde kalan bölgenin 100 yıldır iskansız yapılar ve gecekondularla sağlıksız bir yapılaşma içerisine girdiğini belirten Turan, koruma kurulları tarafından onaylanan projenin birinci etabının Topkapı-Mevlanakapı, ikinci etabının ise Mevlanakapı- Silivrikapı arasında olduğunu belirterek, ihale çalışmalarının ardından projeye başladıklarını bildirdi.

Tarihi surların dokusunu ortaya çıkaran ve koruyan projenin Birleşmiş Milletler nezdinde bazı yayınlarda da yer bulduğunu ifade eden Turan, " Türkiye'de birçok millet bahçesi yapılıyor ancak bu kapsamda yani yanında tarihi belki 1000, 1500 yılı bulan bir surun içerisinde kalan bir millet bahçesi ilk olacaktır." diye konuştu.

Projenin paydaşı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye teşekkür eden Turan, her iki kurumun dönüşümün sağlanması için maddi manevi destek verdiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıl içerisinde 200 milyon liranın üzerinde kamulaştırma bedeli ödediklerini aktaran Turan, önemli bir kısmı tamamlanan kamulaştırma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

"110 çeşit endemik bitkinin ekileceği bir bahçe oluşturulacak"

Millet bahçesinin birinci etabı için inşa çalışmalarının başladığını dile getiren Turan, şu bilgileri verdi:

"Yaz aylarında millet bahçesinin birinci etabını tamamlayacağız. Geçmişte gecekonduların olduğu bu sıhhi olmayan alanları insanlar park olarak kullanacak. Yıkılan bütün alanların tamamına asla ve kata bir yapı yapılmayacak. Tamamı yeşil alan olarak kullanılacak yerler. Topkapı'dan başlayarak Millet Caddesi'nin üzerinden de bir yaya köprüsüyle yine karşı tarafa geçilecek. Topkapı'yla Mevlanakapı arasından Millet Caddesi gibi bir geniş cadde geçiyordu. Dolayısıyla iki yakındaki insanların birbirbirine ulaşımı yoktu. Şimdi bu park vesilesiyle Topkapı-Mevlanakapı arası sur bandı boyunca kesintisiz işleyecek bir millet bahçesi olacak. Yine sur bandı içerisinde yürüyüş, bisiklet yolları, sportif alanlar olacak. Yine engelli oyun grubu gibi belli aktivasyon alanları olacak."

Bölgeye kapsamlı bir peyzaj çalışması yapılacağını belirten Turan, ekilecek ağaç ve bitkilerin türü, sayısı ile noktalarının da hesaplandığını dile getirdi.

Millet bahçesinde ayrıca 110 çeşit endemik bitkinin ekileceği bir bahçe oluşturulacağını anlatan Turan, şunları aktardı:

"Gerçekten tarihi bir mekana yakışır, keyifli bir alan oluşturulacak. Buradaki insanlar da bunu çoktan hak ettiler. Çok tarihi bir iş yaptığımız kanaatindeyiz. Projemiz uluslararası ölçekte de takdir edilen bir iş, çalışma oldu. Zaten uluslararası yayınlarda da bu proje yer almaya başladı. Bu, hem İstanbul'un tanıtımı hem de Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkması anlamında önemli bir proje."

Fatih Belediye Başkanı Turan, uzun dönemdir kapalı olan Yedikule Hisarı'nı restore etmeye başladıklarını ve çalışmaların ilk etabının tamamlandığını bildirdi. Turan, hisarın artık İstanbulluların ve turistlerin gezebileceği bir alan halinde dönüştüğünü ve yakında ziyarete açılacağını kaydetti.

UNESCO Dünya Mirası kara surları millet bahçesiyle nefes alacak
UNESCO Dünya Mirası kara surları millet bahçesiyle nefes alacak
UNESCO Dünya Mirası kara surları millet bahçesiyle nefes alacak
UNESCO Dünya Mirası kara surları millet bahçesiyle nefes alacak
UNESCO Dünya Mirası kara surları millet bahçesiyle nefes alacak

Fatih Belediyesi, Yedikule, Topkapı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNESCO Dünya Mirası 'kara surları' millet bahçesiyle nefes alacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler 13:06 Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler
HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi 13:04 HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi CHP milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya çok sert tepkiler: Mekan basmak senin işin! 13:02 CHP milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya çok sert tepkiler: Mekan basmak senin işin! Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
13:06 Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor!
13:06 Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler
13:05 Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!
13:04 Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor
13:03 HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi
13:01 CHP milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya çok sert tepkiler: Mekan basmak senin işin!
12:47 Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
12:20 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı
12:13 Son dakika gündem haberleri
12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47
Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor! Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor!         
13:07
Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!         
13:06
Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor         
13:04
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı         
10:46
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 13:14:57. #1.12#
SON DAKİKA: UNESCO Dünya Mirası "kara surları" millet bahçesiyle nefes alacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement